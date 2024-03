Gehry y Caicoya traman otro elemento distintivo para Bilbao

Les salió muy bien la primera vez y quieren intentar repetir el éxito. El arquitecto ovetense César Caicoya Gómez-Morán, que fue director de obra del Museo Guggenheim, y Frank Gehry, el artífice de un edificio que es un icono universal, están de nuevo trabajando juntos en un proyecto que esperan de nuevo le dé un "revolcón" a Bilbao. Aunque esta vez el foco está puesto en desarrollar una iniciativa singular para el transporte público fluvial por la ría del Nervión.

"En lo que estamos trabajando, con el proyecto ya muy adelantado, es en una especie de metro fluvial con 14 estaciones, de las cuales nueve tendrán terminal. Será un edificio pequeño pero singular y vinculado a espacios de ocio. En todos podrás comer, tomar pinchos, beber y habrá algunos más específicos orientados hacia los deportes acuáticos, la música... todos están encima de la ría y será todo en colores vivos, muy espectacular", cuenta el arquitecto ovetense afincado en el País Vasco desde hace décadas.

El proyecto parte de la iniciativa privada, que directamente contrató a Caicoya para el desarrollo. Y este, a su vez, involucró a su colega y amigo, con el que desde la titánica construcción del Guggenheim ha seguido manteniendo relación personal y profesional.

El proyecto básico de los embarcaderos sobre la ría "ya está hecho, estamos con el de ejecución", aclara Caicoya, que explica que a la par empezarán también a trabajar en el diseño de los barcos. "Ya tenemos el de ingeniería naval y ahora viene la arquitectura naval para los barcos. Y ahí también quiero meter a Gehry. Porque un yate tiene mucha arquitectura naval. Todo esto está siendo un estímulo brutal para ambos, estamos muy ilusionados", sostiene el asturiano.

César Caicoya, a la izquierda, con Frank O. Gehry, en la cena de gala de la fiesta del vigésimo quinto aniversario del Guggenheim, en 2022. / LNE

Respecto a los barcos que incluyen la iniciativa, el arquitecto asturiano explica que en su proyecto hay dos tipos diferentes de embarcaciones, unas más grandes, con capacidad para cien pasajeros, "que serán las que hagan los viajes completos desde el final de la ría hasta el museo o la plaza del Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que en el puerto atracan ahora barcos de 4.000 y 5.000 pasajeros, y queremos que tengan a su disposición estos otros buques eléctricos, con diseños espectaculares, para que hagan recorridos turísticos por la ría". El complemento del plan lo pondrán otros buques, más pequeños "que articularán la ría como una cremallera, cruzando constantemente a viajeros de un lado a otro de la ría. La previsión es que este transporte tenga un tráfico de unos 2.000.000 de personas al año".

Dice Caicoya que Frank Gehry "siempre quiso hacer otra cosa de impacto en Bilbao. Ahora que ha salido esto, está enamorado, dedicándole horas y más horas. No le interesa ni ganar dinero, ni nada. Es como su obra final, el lazo rosa que remata su obra en Bilbao", sostiene.

Pocos creyeron, en el inicio, en el potencial de este proyecto que, según Caicoya, "ahora ya está teniendo mucho apoyo público. La cosa va bien, fluida, pero hasta que no haya gobierno no se podrá sacar adelante", dice aludiendo al encadenado de elecciones que llevan en el País Vasco. Si de él dependiera, poco habría que pensar ya que tiene claro que "va a ser algo distintivo" y eso es lo que necesitan las ciudades. "Transporte fluvial de un barco, dos o alguno más, ya lo hay; y también en Londres, y en París. Pero esto no tiene nada que ver. Entre pantalanes y terminales habrá 17 puntos de recogida, con un tránsito público previsto de 7 de la mañana a 11 de la noche. Será diferente y muy divertido y colorido", insiste.

