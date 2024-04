Barbón, dispuesto a recuperar el anterior Plan del Cristo para adelantar en la recuperación de los terrenos del viejo HUCA

Nada nuevo en Presidencia ni los terrenos del viejo hospital, en el Cristo, pero sí una declaración de intenciones con la que los principales representantes de las administraciones regional y local, el presidente Adrián Barbón y el alcalde Alfredo Canteli, parecen querer meter prisa y aportar algo de seguridad a la reordenación de esa zona de Oviedo, una de las grandes operaciones urbanísticas del centro de la región. Tal y como Barbón y Canteli habían fijado en su cumbre en el Ayuntamiento, este lunes se reunieron en Presidencia cuatro consejeros (Ovidio Zapico de Ordenación del Territorio, el titular de Ciencia, Borja Sánchez, la vicepresidenta Gimena Llamedo, y el responsable de Hacienda, Guillermo Peláez) con el concejal de Planeamiento de Oviedo, Nacho Cuesta, y con la dirección de Barbón y Canteli. La conclusión fue que la comisión bilateral para tratar este problema se dará prisa en ofrecer resultados, es decir, concreción sobre la reordenación de los terrenos, para servirlos a la ciudadanía en los próximos meses y apoyándose, en la medida en la que sea posible, en el trabajo ya realizado en el anterior Plan del Cristo.

Barbón habla de un trabajo en paralelo. Por un lado, el Principado sigue con sus planes para demoler el viejo hospital, en los terrenos de su titularidad, aunque con los mismos plazos que el consejero Peláez anunció en las últimas semanas: 7 meses para adjudicar los derribos y 11 para llevarlos a cabo.

Canteli simplificó ese calendario con sus cuentas, siempre pragmáticas. “Son obras muy importantes, no estamos hablando de bromas, son siete millones de euros. Eso lleva el año entero, para que durante el 2025 quede resuelto”. Así que lo importante es trabajar en paralelo. Durante esos 18 meses se espera que se despejen, al menos, dos líneas de trabajo. Una es la de la adscripción a la Universidad de Oviedo, por parte de la Tesorería de la Seguridad Social a la Universidad, de tres edificios, Maternidad, Consultas Externas y Silicosis, que permitan mudar facultades al recinto y dejar hueco en Llamaquique para dar forma, allí, a una nueva Ciudad de la Justicia. Barbón no ofreció nuevas certezas al respecto. La Universidad presentó su solicitud a la Tesorería de la Seguridad Social a finales del año pasado. Este año Madrid pidió más documentación y en el momento actual se negocia cuál será la cesión exacta, pues la Tesorería tiene que desagregar los edificios y delimitar qué terrenos cede y cuáles no, con discusión, ahora, respecto a las zonas verdes.

El otro trabajo principal es la definición urbanística de la nueva parcela. A eso se dedicará principalmente esta comisión que, a medida que la Tesorería y la Universidad despejen su cesión, incorporará a estas otras entidades.

Barbón sí recalcó otra idea que el consejero Peláez ya había lanzado hace semanas, que la mudanza de las facultades al Cristo será progresiva. Se empezará adecuando un edificio y tras él irán los otros, para que, a la vez, se puedan ir concentrando sedes judiciales en Llamaquique.

La definición de los terrenos del viejo hospital, para su conversión en una zona de campus y viviendas ya ocupó varios gobiernos y varios años y llegó a generar un concurso de ideas que ganó el proyecto HuCamp, “la campa de todos”. ¿Tiene miedo Barbón de que ahora también se gaste tiempo en un trabajo que, a la postre, vuelva a conducir a la casilla de salida? No. Barbón volvió a contar lo ya sabido, que en aquella ocasión la Tesorería de la Seguridad Social y el Ministerio del Interior, que tiene la Comisaría de Policía en el área entonces objeto de rediseño, “se tiraron del coche en marcha”. En esta ocasión, explicó, aquel trabajo que se avanzó se volverá a utilizar. “El trabajo previo”, explicó, “hay que ponerlo encima de la mesa y ver, salvando las distancias, qué nos interesa mantener, y eso lo definiremos en un documento conjunto el Ayuntamiento y el Principado. El trabajo anterior no se tira, se reutiliza todo lo que sea aprovechable, porque hay cosas aprovechables. Este plan lo vamos a desarrollar el Principado de Asturias, y el Ayuntamiento de Oviedo, pero a mayores implicaremos a la Tesorería y a la Universidad de Oviedo”.

Canteli, que había pedido “hechos”, “agilidad” y “concreción”, salió de la reunión “contento”: “Totalmente en positivo”, detalló. “Estamos para colaborar, para ayudar a que se resuelva, Espero que durante el año haya reacciones muy importantes en todo el ámbito y que empecemos a trabajar por ello, que sepamos lo que queremos hacer y que aquello empiece a funcionar. Estoy contento pero quiero ver realidades que espero que estén a la vuelta de la esquina”.

