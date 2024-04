El Campeonato de Pinchos de Oviedo ya abre boca: estos son los 30 aspirantes al título

Los mejores representantes de la cocina en miniatura ya se pueden degustar en Oviedo bocado a bocado. La sidrería La Puerta de Cimadevilla, que se coronó como campeón del certamen del año pasado, abrió la veda de la decimocuarta edición del concurso, en el que LA NUEVA ESPAÑA vuelve a ser medio oficial. Una treintena de bares y restaurantes de la ciudad competirán en un campeonato que se prolongará hasta el domingo 21 de abril. La gran final será el martes 23 de abril en el centro de formación que la patronal hostelera (Otea) tiene en Olloniego y medirá a las diez mejores propuestas para el jurado experto. La mayoría de establecimientos participantes se encuentran en el centro y el casco antiguo de la ciudad.

En el local que regenta el hostelero Iván Hortal se dieron cita este viernes los distintos representantes del campeonato, que descubrieron la nueva creación del virtuoso cocinero Diego Steven Betancourt. A la puesta de largo del bocado acudieron el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana y el representante de Otea en la capital, David González Codón. También estuvieron presentes, Alexandra Riera, de la agencia de marketing gastronómico Fenicia; y Fernando Vallina y Daniel Rodríguez, representantes de la distribuidora Cisteas y de la tienda de hostelería Equip-Astur, respectivamente. El nuevo pincho rinde homenaje en su nombre a la capitalidad gastronómica que Oviedo ostenta este 2024.

Con un precio de 3,50 euros en solitario y de 6 euros si se acompaña de una copa de vino, el pincho de La Puerta de Cimadevilla busca una explosión de sabores. Sus ingredientes son una viera, mayonesa de erizo, crujiente de cerdo, crema de carbayón, gelatina, salsa umami, esferificación de almendra y cerezas. "Quisimos elaborar un pincho de bocado moderno pero que llevara elementos que identificaran a Oviedo y Asturias, por eso partimos de una viera, que nos acompaña en nuestro logo de Origen del Camino", explica Betancourt.

El rebozado de cerdo alude a la montaña de la región, mientras que la mayonesa y las salsas representan al mar. El toque dulce lo aporta una crema de carbayones, dulce típico de la ciudad que acompaña con cerezas en un guiño a la Ascensión y a la llegada de la primavera. Por otra parte, el bocado trata de imitar a unos labios. "Esta simbología se la damos porque creemos que un beso es el mejor acto de cariño hacia lo que queremos, hacia lo que nos gusta, y en este caso en este bocado queremos enamorar a nuestros comensales", destaca el chef.

Los ovetenses podrán disfrutar de los pinchos, que no tienen un precio fijo. Para no perderse detalle, deberán hacerse con el gastromapa, que indica la ubicación de todos los locales. Los 30 participantes son: A Feira, el Asador marinero La Costera, el bar Cubia. el bar Líder, la Barra de Pintxos, Bioko. Bocamina Gastro, el Café Mepiachi, Canary´s, Casa Amparo, Casa Chema, Casa González Suárez, Casa Ramón, Doña Concha, Doctor Peña, El Bodegón de Teatinos, El Mono que lee, El Regreso Gastrobar, El Reloj de Porlier, El Tizón, Go Sushi, JamónJamón, La Leyenda del Gallo, La Puerta de Cimadevilla, Las Tablas del Campillín, Misti, Pizzas Tatanka, el restaurante Floridita, Sublime food and drinks y Vinoteca Thyrsus.

Además del premio general, que defiende La Puerta de Cimadevilla, habrá otras cinco menciones especiales: pincho innovador, pincho asturiano, pincho clásico, mejor armonización con el vino de Bodegas Vilano y pincho del público. Este último será votado en la web de LA NUEVA ESPAÑA a través de este enlace. Nuestros lectores se convertirán una vez más en críticos gastronómicos para una especialidad culinaria que cada vez gana más adeptos.