Prieto Bances se hace eterno en su parque

Dice el hijo de Luis Prieto Bances, el histórico arquitecto ovetense fallecido en el año 1983, que su padre estaría "tremendamente orgulloso" si supiese que el Ayuntamiento de la ciudad a la que tanto amaba le ha dedicado uno de los paseos principales del Campillín, un parque que fue diseñado por él y que forma parte de su enorme legado como profesional. "Era ovetense por los cuatro costados y presumía de serlo. Se trata de un homenaje muy bonito y muy emotivo", explica el doctor Carlos Prieto, uno de los cinco hijos del arquitecto, que ayer estuvo en el Campillín para conocer el paseo y la placa que lleva el nombre de su padre.

Prieto Bances. / .

El propio alcalde del municipio, Alfredo Canteli, fue el encargado de hacer de anfitrión durante la visita de Carlos Prieto, que acudió al Campillín acompañado de su esposa, la también doctora Pilar Rojo. "Hemos incorporado a nuestro callejero el nombre de otro ovetense ilustre, el del arquitecto Luis Prieto Bances. La historia del Oviedo de la posguerra no se entendería sin algunas de sus obras", señala Canteli.

El paseo del Campillín que lleva el nombre de Prieto Bances. / LNE

No en vano, entre los trabajos realizados por Luis Prieto Bances en la ciudad de Oviedo destacan la iglesia de San Francisco de Asís de la Gesta, popularmente conocida como "la iglesia redonda"; la rehabilitación integral del Palacio de Valdecarzana y la Real Audiencia de Asturias (actual sede del TSJA en la plaza Porlier) o los antiguos Juzgados de la plaza del Carbayón, entre otras muchas. "No es que lo diga yo, pero mi padre era un profesional de reconocido prestigio en toda España e incluso fuera del país, pero siempre estuvo orgulloso de todo lo que hizo en Oviedo porque, repito, era un auténtico enamorado de su tierra", explica Carlos Prieto que, a pesar de haber nacido y vivido siempre en Madrid también tiene muchos vínculos con Asturias. "Desde que éramos pequeños venimos a Bueño (Ribera de Arriba), donde siempre hemos tenido grandes amigos. Además, tengo una casa en Valdemora (Bendones), así que me escapo siempre que puedo", dice Carlos Prieto.

Según explica su hijo, Luis Prieto Bances era una persona "muy intelectual" y un apasionado de su trabajo. "Siempre estaba en tertulias con gente muy cultivada, tanto en Asturias como en Madrid, donde siempre participaba en una con su amigo el escritor Ramón Gómez de la Serna", afirma Carlos Prieto. El paseo dedicado al arquitecto conecta la plaza central del parque con la parte baja de la zona verde que está justo enfrente de la cancha del colegio de los Dominicos. Prieto Bances ideó El Campillín como un parque triangular situado en el barrio de Santo Domingo, al sudeste de la ciudad, para embellecer el lugar por donde accedían los peregrinos que visitaban Oviedo para conocer la Catedral.

Suscríbete para seguir leyendo