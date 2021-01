José Luis Iglesias Riopedre

He sentido apoyo íntimo cuando en Burgos, Rabat, Cottbus… pedí libertades como aterido observador pero no tanto, y en efecto el plano es distinto, en gestos incomprendidos. El primero, sumarme a la libertad para dos nacionalistas catalanes, cuyo democrático corazón me consta. La segunda, visitar en prisión a Riopedre.

Arthur Conan Doyle escribió: “Haz lo que puedas, y al diablo con los demás”. ¡Bravo por Rodríguez-Vigil, que acaba de hacerlo! Chirriaría en mí obrar de otra forma.

José Luis, enfermo grave, que no asesinó ni cometió cohecho, lo pasa muy mal. Cuando era referente de Junta Democrática, o luego en nuestra adscripción societaria, nunca compartimos matices, pero reconozco bonhomía y talento.

O mucho me equivoco o deben suavizarse radicalmente rigores.