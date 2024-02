La revisión del PGO, vital para Oviedo

La revisión del Plan General de Ordenación Urbana es el documento urbanístico más importante para el futuro de nuestro concejo. El PGO vigente data del 2006 y es reflejo de un ciclo que dista mucho de actual, con un contexto económico y social muy diferente, lo cual le convierten en un elemento desfasado y caduco para las necesidades y los tiempos que corren.

«Necesario, pero no urgente», así lo califica el señor Ignacio Cuesta, dos términos que entran en clara contradicción ya que entendemos que cuando se contrató al equipo para redactar el Plan era porque lo consideraban necesario, pero ¿después de todos estos años ya no es urgente?

La «no urgencia» repentina tiene una clara intención: esconder la incapacidad del Partido Popular de gestionar el futuro del concejo.

Desde Vox Oviedo no entendemos que un contrato al que se le han concedido prórrogas y más prórrogas, no se cumpla. Exigimos saber cuáles han sido los criterios y las causas objetivas para conceder dichas prórrogas y los plazos de entregas pactados. Pero la osadía lleva al primer teniente alcalde a declarar literalmente que «se remitió una ‘suerte’ de borrador susceptible de muchas modificaciones hace 4 meses». ¿No han tenido tiempo suficiente los técnicos municipales para llevar a cabo la revisión de dicho borrador? Sin embargo, días después del fallecimiento de unos de los redactores anuncian que la revisión del PGO debe esperar y no es urgente.

Vox Oviedo considera intolerables estas afirmaciones cuando estamos hablando de dinero público y de gestionar el futuro de la ciudad. El equipo de gobierno debe aclarar quién es el responsable del incumplimiento del contrato: ¿Los redactores o el propio ayuntamiento?, porque ante estas cortinas de humo, desde Vox exigimos responsabilidades a quien le correspondan.

Unas declaraciones del señor Ignacio Cuesta plagadas de incongruencias, con excusas inaceptables, como que están a la espera de la revisión de la nueva Ley de Ordenación del Territorio de Asturias, revisión de la que son conocedores hace años y que no supone excusa alguna para avanzar en los diferentes hitos de la redacción del documento de revisión. La nueva ley regional no va a tirar por tierra todo el PGO, que admite modificaciones durante su tramitación antes de llegar al documento final del Texto Refundido, pero mientras que el resto de los concejos vecinos avanzan, con sus planeamientos aprobados, Oviedo sigue anclado en 2006.

Un PGO da seguridad jurídica a los inversores, ahora carecemos de ella; incertidumbres y cuestiones con la incógnita de saber cómo se contemplarán en la futura revisión del actual Plan General.

¿Que haya una promoción de viviendas en La Florida y 170 chalets en la Manjoya después de 15 años, significa que la ausencia del nuevo PGO no paraliza al sector del ladrillo? Por más que el señor Canteli vea «grúas todos los días por ahí», la realidad es que construcción está paralizada desde hace muchos años debido a la ausencia de un Plan General adaptado al nuevo ciclo económico que vivimos. Solo tenemos que repasar las estadísticas de los 20 últimos años de vivienda construida y comparar la actividad de este sector del ladrillo con el de concejos vecinos como Gijon o Siero que sí tienen un Plan General acorde.

Nos jugamos el futuro de la ciudad mientras damos palos de ciego a base de modificaciones puntuales tapando agujeros por aquí y por allá, respondiendo a intereses concretos y no abordando la globalidad de manera seria y responsable con revisión completa del PGO. El PP de Canteli pretende avanzar con parches que no solucionan el problema, sino que incluso podrían obstaculizar el desarrollo económico del concejo de Oviedo.

El documento más importante para el futuro de nuestro concejo está en manos de unos nefastos gestores, en las manos de un equipo de gobierno corto de miras, con una gran falta de responsabilidad y ausencia de compromiso con Oviedo y con los ovetenses.