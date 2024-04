Un peluquero entre dos equipos

Se llama Sheldon Edwards. Es de origen jamaicano pero lleva muchos años en el sur de Londres, donde regenta una de las barberías más famosas de Inglaterra, HD Cutz. Su popularidad ha ido creciendo gracias a que entre su clientela se encuentran decenas de futbolistas famosos, no solo de la Premier League, también de la Bundesliga alemana, el Calcio italiano o La Liga española. Por sus manos han pasado estrellas como Phil Foden, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Antonio Rüdiger o Éder Militão. Cada vez que alguno reclama sus servicios, Sheldon Edwards comparte fotos del momento en su cuenta de Instagram, que acumula más de un millón y medio de seguidores.

"La imagen lo es todo. Cuando les estoy cortando el pelo sé que tengo una responsabilidad", defendía este fin de semana durante una entrevista en la cadena de televisión BT Sport, propietaria de los derechos de la Champions League en el Reino Unido. Los futbolistas suelen dejar el balón en el tejado de Edwards en cuanto a elección de estilo. "Confían en mí. Saben que un buen corte puede cambiar su actuación en el terreno de juego. Es un potenciador, sentirse bien con uno mismo siempre ayuda. A los futbolistas les preocupa mucho su imagen. Es normal, tienen miles de ojos y miles de cámaras encima de ellos".

Desde el número 103 de Lavender Hill, en Clapham, donde está su barbería, recuerda que él viene de una familia humilde y que todo lo que ha logrado en la vida ha sido gracias a su esfuerzo, trabajo, talento y carisma. Confiesa que lleva una vida británica habitual y se declara seguidor de la selección inglesa y admirador de la difunta reina Isabel II. "En la eliminatoria entre el Real Madrid y el Manchester City tengo el corazón dividido. Tengo amigos en los dos clubes". Nacido en 1985 en May Peen, Sheldon Edwards es un barbero de tercera generación. Su abuelo era dueño de la barbería Slick’s y cuando murió la empezó a regentar su padre. "Me pasé cientos de horas viendo cómo cortaba el pelo, cómo peinaba, me encantaba", recuerda. Unos orígenes que me evocan mi pasado y me devuelven a cuando tenía 16 años y me inicié en el oficio con mi hermano José en la barbería que tenía en el puerto de El Musel, en Gijón.

Embajador de firmas como Dior Sauvage, Nike, Adidas o Gillete, Sheldon Edwards fue el peluquero del pasado mundial de Qatar. Atrás queda cuando, a los 14 años, abandonó Jamaica para irse a Inglaterra a vivir con su madre que trabajaba de limpiadora. "Fueron unos comienzos muy difíciles pero mírame ahora". ¡Tiene clase el chaval!

