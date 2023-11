Beatriz Brunete, estudiante de 44 años, ha sido obsequiada con el premio al mejor expediente del Grado de Enfermería en Gijón, galardón patrocinado por Ilustre Colegio Oficial en Enfermería del Principado de Asturias. Brunete, oriunda de la ciudad, playa se encuentra actualmente trabajando en la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Comisaría Local de Policía Nacional de Avilés.

La enfermera explica las razones por las que decidió emprender un nuevo proyecto: "Por vocación y por utilidad en mi vida privada y profesional actual. También como opción para optar a un puesto de enfermería dentro del Ministerio del Interior, para el que trabajo actualmente", comenta. La policía tiene claro que quiere continuar sus proyectos en el Principado: "Me voy a quedar. Llevo fuera de Asturias desde que tenía 22 años cuando finalicé los estudios de Empresariales en Gijón y ante la falta de oportunidades laborales en esta región, me fui a trabajar a Mallorca. Después oposité a Policía Nacional, lo que me llevó a trabajar en distintos destinos hasta que llegué hace un año y medio a Asturias" afirma una enfermera que está agradecida a la institución por que se premie "la dedicación y el esfuerzo que he realizado".