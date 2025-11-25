La Enfermería ganó, por goleada, la partida a Medicina

Ana Cuetos Menéndez, es a sus 21 años, Premio Fin de Grado de Enfermería en la Facultad de Enfermería de Gijón. Desde pequeña tuvo vocación de estudiar enfermería. "Todo el mundo que piensa en enfermería lo ve como una alternativa secundaria al no entrar en medicina, por la desinformación que existe. Me caracteriza ser cabezota y cuando en la EBAU saqué la nota para hacer medicina, todo mi entorno se quedó desencajado al descubrir lo que había decidido", explica.

"Considero que no podría haber tomado una mejor decisión. Para mi la enfermería es una carrera muy vocacional en la que tienes la oportunidad de cuidar a las personas desde cerca en aquellos periodos de mayor vulnerabilidad", resalta la galardonada. Durante estos 4 años de carrera se ha formado como profesional y como persona. "Durante todo este camino he conocido a compañeros, actualmente amigos, y profesores que me transmitieron la pasión por la profesión", reconoce. "Haber estudiado en una facultad pequeña me ha permitido sentirme como en casa y tener un trato mucho más cercano con profesores, lo cual genera un muy buen clima de trabajo", asegura. A la vez, destaca el papel tan importante que en la formación tienen los enfermeros que tutorizan las prácticas. "En general no puedo pensar en estos años sin sentir un agradecimiento enorme", concluye.