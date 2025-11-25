Una recompensa a todas las horas de esfuerzo, dedicadas al estudio

Laura Amador Fernández asegura que el reconocimiento recibido supone un impulso muy importante para iniciar su carrera. "Lo siento como una recompensa a todo el esfuerzo y las horas dedicadas, pero también como una responsabilidad. Más allá del orgullo personal, lo veo como una oportunidad para seguir creciendo, abrir nuevas puertas y mantener siempre viva la ilusión por aprender. Además, me motiva a seguir esforzándome cada día", asegura.

Su principal objetivo es ganar experiencia y consolidar todo lo que ha aprendido en la carrera, además de seguir formándose. "Me gustaría trabajar en un entorno donde pueda desarrollarme profesionalmente, especializarme en algo que me guste y tener la oportunidad de dedicarme también a la docencia", señala.