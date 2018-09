Anquela: "Estoy preocupado, pegamos bandazos cada semana"

El entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela, volvió a mostrarse sincero en la sala de prensa. El técnico fue claro y reconoció que "el Elche fue mejor, salvamos un punto, no hay que ser muy agudo para ver eso. El Elche salió más metido en el partido y nosotros no tuvimos la tensión necesaria, no jugamos juntos y el rival lo hizo todo bien. Normalmente, debería haber ganado".

Anquela justificó la falta de tensión porque "perdimos todas las acciones del juego. Cuando a un equipo le pasa eso no suele sumar, pero nosotros tuvimos la suerte de conseguir un punto. Llevamos dos partidos seguidos en el Tartiere dando estas mismas sensaciones, con muchos nervios, con mucha precipitación, siendo un equipo sin ser fuerte en ataque ni tampoco en defensa, así que tenemos un problema gordo".

Anquela destacó que el equipo perdió muchos balones en situaciones cómodas. "Perdimos muchos balones y esas pérdidas generan dudas, el equipo está lejos y no aprieta. Estuvimos a merced del rival. En todos los partidos cometemos pérdidas en balones que son relativamente fáciles y que hay que tener paciencia para seguir jugando. Menos mal que conseguimos un punto".

Sobre el cambio de imagen del equipo fuera y en casa, dijo "no sé porque hay ese cambio pero es verdad. La diferencia es grande. En ningún momento dimos sensación de poder controlar el partido. Me preocupa bastante porque no podemos estar pegando bandazos cada semana. Hay que sumar, y eso se logra a base de saber lo que se quiere"