Anquela cita a Steven, que iniciará el duelo en el banquillo

La sorpresa en la convocatoria de Juan Antonio Anquela, el entrenador del Oviedo, fue Steven, el ariete del Vetusta. El delantero no entrenó a lo largo de la semana con los azules pero Anquela lo requirió para las dos últimas sesiones y, debido a la ausencia de Toché, el técnico azul ha decidido que esté en la lista para medirse esta tarde al Albacete ("nunca he perdido la confianza en él, pero si tengo tres delanteros no lo puedo llevar", dijo Anquela). El delantero, que con el Vetusta es titular indiscutible y ha anotado un gol, es el único canterano que Anquela hizo debutar en Liga el año pasado. Steven jugó 36 minutos repartidos en dos partidos, ante el Valladolid a domicilio (1-3) y contra el Granada en el Tartiere (2-1), dando una asistencia y metiendo un gol. Irrumpió en el equipo debido a las bajas de Linares y Toché y después regresó al Vetusta. Ahora, con Toché otra vez fuera, le ha vuelto otra oportunidad y esperará que Anquela le de su opción desde el banquillo.

La vuelta de Steven a una lista es inesperada, ya que se esperaba que Borja Sánchez, que entrenó toda la semana con los de Anquela y jugó el amistoso ante el Covadonga (1-1), repitiese convocatoria después de viajar a Alcorcón el pasado domingo. Javi Hernández, fichaje del filial este año y Jorge Mier, son los otros elegidos. Edu Cortina, que hoy jugará con el Vetusta, es el otro canterano que ha tenido oportunidades en Liga con Anquela: jugó tres minutos en la victoria del Oviedo en Lugo en el Anxo Carro (0-2), último triunfo del Oviedo.