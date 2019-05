Joselu: "Al equipo le han venido bien las ganas de Egea"

Joselu es de los que creen que a un sistema de juego lo hacen bueno los resultados. El ariete del Oviedo, no obstante, es uno de los principales beneficiados del cambio de esquema de Sergio Egea, el 4-4-2: recuperó su sitio en el once en Almería tras ser suplente contra el Córdoba. "Mientras que juegue, estoy contento. El antiguo míster utilizaba otro sistema, y este, uno diferente. Al final los resultados son los que hacen bueno a un sistema. El domingo intentaremos seguir con esa dinámica", dijo Joselu ayer en El Requexón. El onubense valoró por primera vez la llegada de Egea al banquillo: "Ha venido con ganas e ilusión y al equipo le han venido bien esas ganas. A muerte con Egea hasta final de temporada, a ver si damos una alegría a la afición. Nos dice que hay que buscar al rival desde el principio y salir a por el partido. A él no le gusta esperar a los errores del contrario. El sábado pasado hicimos un juego más directo, buscando más pronto que tarde la portería contraria", explicó.

El delantero, que el domingo se enfrentará al Granada, su exequipo ("siempre se me han dado bien mis ex"), quiere ir partido a partido: "Estoy cansando de hacer las cuentas de la lechera. Me pasé todo el año viendo contra quién jugaba el resto y ya no miro la clasificación. Solo quiero ganar el domingo y pensar en el próximo partido", finalizó Joselu.