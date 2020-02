Ziganda: "No vengo a hacer una revolución"

José Ángel Ziganda fue presentado hoy en el Carlos Tartiere como nuevo entrenador del Oviedo. El navarro analizó la situación del equipo.

La oferta.

"No veo motivos para no aceptar esta oferta. Adoro el fútbol, lo amo, y tras el periplo del Athletic tuve un año sabático para oxigenarme, pero ya tenía ganas de entrenar. Todos sabemos qué es el Oviedo y no me lo pensé ni un minuto".

La clasificación.

"La situación es sabida. Es urgente la clasificación. Y se puede cambiar. Nada que objetar. Conozco todo del equipo, he visto casi todos los partidos. Conozco a casi todos los jugadores de jugar con ellos y de haberlos visto".

La plantilla.

"Me ha dado buenas sensaciones, están preocupados y eso es bueno. Le he comentado que no es una final el domingo, porque quedan 14 partidos. Hay que ser conscientes de la situación. A partir de ahí hay que mejorar de forma continua y seguir creciendo. Los he visto bien".

"El vestuario está como esperaba. Conscientes de la situación pero con disposición. Tiene actitud. Los jugadores son conscientes de la situación. Lo que más me gusta es que son conscientes. A partir de ahí se puede incidir en lo que nos gustaría mejorar"

Su futuro.

"Nos enfrentamos a los 14 partidos y lograr el objetivo y luego veremos.

me atrae del Oviedo que me haya reclamado. Es muy interesante. Es una buena manera de empezar un proyecto. Y las instalaciones, el campo€ Es un campo en condiciones, y una afición exigente".

Su estilo de juego.

"Me adapto a la plantilla que tengo, pero me gustaría ser un equipo ordenado, compacto, un bloque. Que dé sensación de que hay un rival fuerte".

"Ya veremos el sistema. En la cabeza le das muchas vueltas, pero hay que ver las sensaciones de los futbolistas. No hay margen de tiempo para hacer tu impronta".

"La cabeza es muy importante, llegas fresco, con un horizonte amplio. No tengo una derrota reciente. Veo 14 oportunidades, partidos directos que podemos sacar adelante".

"No vengo a hacer una revolución, creo que sería contraproducente. Es un cambio mental. Y a nivel de táctica y posicionamiento tratar de incidir en algunos aspectos. Son matices".

La salvación.

"Claro que confío, por supuesto. Igual que no me planteé ni 5 minutos la oferta. Es un mundo lo que queda. Hay que hacer sprint y acabar en agonía".

Su metodología.

"Depende qué busques. Siempre reclamas tiempo para dejar una impronta. Se necesita tiempo. Es trabajar a contrarreloj y sin descanso. Hay que aprovechar el tiempo, no hay excusa para no tener argumentos para ganar. Más que dejar la impronta hay que adaptarse a la situación que es. Sentirnos fuertes y a partir de ahí hacer más cosas".