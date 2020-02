Ziganda: "Los cambios bruscos son para la pretemporada"

El nuevo entrenador del Oviedo, el Cuco Ziganda, atendió esta mañana a los medios tras su tercer entrenamiento con el equipo antes de la visita a Lugo del domingo en el Anxo Carro (12.00 horas). El navarro se mostró muy cauto respecto a sus planes y regateó las preguntas sobre posibles modificaciones. De su intervención se deduce que no habrá una revolución azul en Lugo. Las únicas bajas por causa médica, además, son las de Edu Cortina y Lucas Ahijado.

Primeros días con el Oviedo: "Llevo muy poco tiempo y ha sido todo con mucha prisa. Estamos muy ocupados en las tareas e intentando medir los pasos que damos, el tiempo es el que es. No venimos a hacer una revolución, porque no hay tiempo. Queremos dejar unas pautas mínimas, pero sería un error muy grande cambiar esto de la noche a la mañana".

¿Cómo está vestuario?: "No son cómodos para nadie estos cambios drásticos. Los jugadores son maduros, expertos, y saben que el fútbol funciona así. Estos relevos no son agradables y están concienciados de que el domingo hay un partido con un rival directo".

Lo que queda: "No se trata ni de vender humo ni de engañar. Pienso que hay mucho tiempo. El tiempo es el que es, pero hay de sobra para jugar y puntuar en los partidos. Queremos introducir Dos tres pautas en los que nos sintamos cómodos, eso es la primera idea".

Cambio de nombres: "Han jugado prácticamente todos en lo que va de temporada. Unos más otros menos. Todos están preparados. El entrenador debe adaptarse a la plantilla que tiene luego ver los estados de forma de cada jugador. No me cierro a ningún sistema o dibujo, aunque luego a lo largo del partido cambia todo en función del rival. Nos estamos centrando más en tres o cuatro pautas que en el dibujo".

¿Qué Oviedo espera?: "Espero un Oviedo que compita bien, con aficionados que llenarán nuestra grada de color. Me imagino un Oviedo con mucho nervio y fervor, que se suelte y que apriete. Estamos comprometidos con la situación, pero que no nos atenace. El domingo es una suerte para nosotros".

¿Qué le gusta del Oviedo de Rozada?: "Hay cosas que me gustan, tiene jugadores que son expertos, que interpretan bien diferentes momentos del partido. Debo respetar lo bueno, para que no haya malos entendidos con un colega mío (Javi Rozada, ex entrenador). Prefiero centrarme en lo que vea a partir de ahora. Para las personas anteriores no son tragos de buen ver".

¿Qué ha intentado transmitir a los jugadores?: "El tiempo es el que es y hablamos de diferentes situaciones y de momentos que podemos plantear argumentos en los que el equipo y el jugador se puede sentir más fuerte. Hemos hablado un poquito de todo, con matices. Sin intentar hacer cambios muy bruscos, esos son para la pretemporada".

¿Se plantea jugar con tres centrales?: "En momentos del partido sí, sé que lo han hecho. Apuesto más por los nombres que por el sistema".

La importancia de Lugo: "No es una final, final es cuando es todo o nada. Mañana no se acaba nada, tanto si ganas como si pierdes. Si ganas hay que seguir. Esa es la realidad, el domingo hay que dar la mejor versión de cada uno".

¿Le gustaría que su equipo fuese protagonista?: "A quien no le gustaría eso. Lo que tratamos de manejar son cuatro argumentos o tres cuatro pautas. Marcar dos o tres matices a ver si somos capaces de interiorizarlas. Protagonista no es solo el que tiene la pelota, si no el que le hacen pocas ocasiones y él hace".

Christian, ¿lateral o central?: "A Christian le puedo ver en las dos posiciones, es un jugador experto. No sé si voy a cambiar o no voy a hacerlo, con la idea que tengo de lo que he visto. En ese cóctel me saldrá un once. Tengo claro que tengo puestos doblados. Habrá gente que no va a jugar porque no pueden jugar dos en ese puesto. Entre la intensidad y el nivel que han mostrado, los refuerzos han subido el nivel y no está fácil jugar".

Encuentros con jugadores: "He hablado con algunos jugadores. Me he reunido por posición, pero con casos individuales prácticamente no. Hay que priorizar determinadas actuaciones y hay muy poco tiempo, si tenemos claro que lo importante es ganar".

Su adaptación a la ciudad: "Son muy pocas horas, esa es la verdad. Pero lo poco que llevo no me ha sorprendido, pero es agradable. Todos los mensajes que he recibido son de felicitación. Llevo tres días y lo poco que he estado ha sido para bien. Ha sido una bienvenida de las que se agradecen".