El Oviedo, subido a la montaña rusa que no para en Segunda División y tras ver cortada su racha ante el Almería (1-2), tiene hoy uno de esos duelos en los que un mínimo error se puede pagar muy cargo. El equipo azul vuelve esta tarde al Tartiere y recibe al Alcorcón de Anquela (19.00 horas, Movistar), viejo conocido del oviedismo, que llega lanzado al choque después de tres victorias seguidas que le han sacado del pozo del descenso a Segunda B.

Enfrente estará el Oviedo, que debuta en el mes de diciembre tras un notable noviembre. El club y la plantilla afrontan los cuatro partidos de Liga antes del parón de invierno y del mercado de fichajes como el momento clave para ser o no ser. Porque el Oviedo se mueve en una aseada zona media: marcha el 15.º, a una distancia similar del play-off y que del descenso, reciente pesadilla.

Pero la intención del club, aunque no se cacareé en público como antaño, es ser más que un simple equipo del pelotón de Segunda. Poder soñar con cotas más altas que la supervivencia. Por eso el duelo de esta tarde ante el Alcorcón se antoja como clave para el futuro. No se puede fallar, piensan en la casa azul. La derrota ante el Almería, ricachón de Segunda, puede entrar dentro de los planes. No así un resbalón ante los madrileños, los verdugos de Javi Rozada la temporada pasada en su asalto al Tartiere (1-2). El Oviedo buscará la victoria recurriendo a su ya reconocible estilo: un equipo al galope al que no le hace falta llevar la iniciativa para sacar el colmillo.

Una propuesta, con matices, similar a la de Anquela, que tampoco apuesta por la posesión para llevarse el botín. En esa especie de alambre se jugará hoy el partido en el que la alineación del Oviedo parece deparar pocas sorpresas. Con Carlos Hernández y Grippo fuera de juego (el jienense está lesionado y el suizo tiene unas molestias físicas y será baja), Arribas y Christian, ambos apercibidos, serán los centrales titulares. En el resto del once, salvo sorpresa, volverá la alineación de gala. Sangalli, asfixiado en las últimas semanas, volverá a ser titular tras descansar frente al Almería. La alineación del Oviedo podría ser la formada por: Femenías; Nieto, Arribas, Christian Fernández, Mossa; Edgar, Tejera; Sangalli, Borja Sánchez, Nahuel y Leschuk.

El Alcorcón, por su parte, recupera a extremo Hugo Fraile, ex del Sporting, que podría regresar al once. David Fernández y Boateng, con pasado azul, serán titulares salvo sorpresa. Ernesto, que jugó en el Vetusta hasta fichar por el Alcorcón y coincidió en el club azul con Anquela, esperará su turno en el banquillo.