El delantero del Oviedo Gustavo Blanco Leschuk compareció esta en rueda de prensa tras el entrenamiento del Oviedo. El futbolista argentino analizó la situación por la que atraviesa él en lo personal y el equipo en conjunto, que se ha colocado en una delicada situación, a cinco puntos del descenso.

¿Cómo está el vestuario? Estamos bien, sabemos la situación en la que estamos, que trabajando se solucionan las cosas, venimos de un partido muy complicado, con mucha mala suerte, el vestuario está muy unido.

¿Cómo explica la derrota por 1-0 ante un Castellón que no les tiró a puerta? En realidad, es fútbol, el partido pasado se demostró que es fútbol, se puede ganar, se puede perder, hicimos lo que teníamos que hacer, son partidos de Segunda que hay que saberlos afrontar y hay que trabajar para mejorar los errores que hicimos. Si analizamos los partidos anteriores hay muchos en los que hemos perdido puntos por nuestros errores. Para mejorar eso hay que trabajarlo. Son partidos de fútbol, siempre pasa, no hay que darle más explicación. El sábado tenemos un partido muy importante, que hay que afrontarlo.

¿Ha entrado el equipo en un estado de ansiedad? Cuando uno pierde hay ansiedad, un poco de todo lo malo, el equipo tiene que estar muy unido para afrontar la situación.

¿Cómo analiza el calendario que tienen por delante? El calendario, los próximos equipos son como todos, podemos perder contra el último y ganar o empatar contra el Primero, esto es fútbol, hay que seguir y mejorar los errores que estamos cometiendo. Todos los paridos son importantes, el del sábado y el del siguiente sábado, todos los partidos valen los mismos puntos.

Lleva cinco goles en toda la temporada. ¿Le preocupa? Sí, me preocupa mucho la falta de gol, soy delantero, necesito hacer goles, cuando no los hago, me preocupo conmigo mismo, me pongo a pensar, necesito mejorar eso, sé que lo voy a hacer y espero que el próximo partido lo pueda cumplir. Llevo cinco goles y son pocos para todos los partidos que he jugado, soy autocrítico con lo que estoy haciendo, no me están saliendo las cosas como quiero y como el equipo espera, lo que me queda es trabajar, mejorar el tema de la definición y buscar mejor las pelotas que van al área.

¿Le preocupa haberse visto relegado al banquillo en varios partidos? Si he estado en el banquillo es decisión del entrenador, él sabrá lo que pone en el equipo, yo estoy muy a gusto con él, si él me dice que voy a estar en el banquillo voy a estar muy feliz con lo que diga él porque siempre quiere lo mejor para el equipo y yo desde donde esté voy a aportar lo mejor de mí mismo. A uno como jugador no le gusta estar en el banquillo, le gusta jugar, pero respeto todo lo que diga el entrenador, es el comandante y sabe cuándo me corresponde jugar y cuándo no.

¿Pensaba estar luchando por la salvación a estas alturas? En lo personal uno siempre quiere lo mejor para uno mismo y para el equipo. Yo una vez pensé por arriba pero la situación en este momento es diferente y hay que afrontar lo que hay hoy en día, y lo que hay en día es estar en los puestos de abajo, a pocos puntos del descenso, y hay que mejorar, sacar buenos resultados para que el equipo siga sumando y se vaya para arriba.