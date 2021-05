La salvación no es matemática pero es un hecho para el Real Oviedo tras ganar hoy al Málaga por 1-0 con un gol de Lucas. El entrenador, Ziganda, se escuda en los resquicios que quedan para que la permanencia sea segura a la hora de hablar de su renovación. Aun así, lanzó un mensaje al club: "Si el club quiere, el entrenador se suele quedar". El navarro quiere seguir y ahora falta que el Oviedo se pronuncie. Y, por si quedaba alguna duda: "La decisión siempre es del club, a mí lo que me e hace gracia son esos entrenadores que ponen condiciones porque habitualmente, si el club tiene ganas, el entrenador sigue, casi siempre depende del club y si el club no quiere, difícilmente seguirá".

Ziganda reconoció a su vez que este resultado es para ellos una liberación importante: "Sabemos la trascendencia del resultado y la trascendencia de donde estábamos metido, la salvación está asegurada al 99,9% y eso supone una gran liberación para nosotros. Había que intentar sacarlo por las buenas o por las malas, nos hemos comprometido y hemos sido capaces de lograrlo".

El entrenador azul piensa ahora en "respetar" la competición durante los partidos que restan para acabar la Liga y anuncia que dejará a todos los jugadores de la cantera para que disputen el trascendental partido que tienen la próxima jornada, en el que buscarán la salvación "Estarán todos allí", dijo.