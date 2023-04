A pesar de que la temporada no esté saliendo como todos esperaban en verano, el Oviedo sonaba en un principio como uno de los más firmes candidatos al ascenso, el proyecto azul sigue siendo atractivo. Se desprende de cada declaración que surge en la sala de prensa. El propio Álvaro Cervera ha dejado caer en varias ocasiones su predisposición a seguir en el banquillo carbayón. También algún futbolista. El último caso ha sido el de Raúl Moro, el extremo cedido en el mercado de invierno por la Lazio que, a pesar de no gozar de los minutos que le hubiera gustado, dice estar satisfecho en el club. “En Oviedo estoy muy contento. Lo saben mis agentes, mi familia y mis amigos. Al final de temporada ya se verá. Aunque no tenga los minutos que esperaba, me siento considerado por el cuerpo técnico. Y eso es lo más valora un jugador. Todo el mundo quiere jugar más, pero lo importante ahora mismo es la situación del equipo”, indicó el joven extremo ante los medios.

Su irrupción en la segunda parte del choque ante el Lugo ayudó a que el equipo azul firmara tres puntos decisivos en la permanencia en la categoría. Moro explicó que “«El equipo estaba jugando bien, pero es cierto que los cambios dieron un plus. No sé si sin los cambios hubiésemos ganado, yo creo que también, pero aquí estamos para ayudar y es lo que intentamos hacer cada día”, señaló, antes de personalizar en la pareja que puede formar con Vallejo: “Manu es un gran jugador y en el último choque se vio más compenetración entre los dos. Que podamos ayudar al equipo es lo más importante”. Además, analizó el momento del equipo azul antes de viajar a Ibiza: “Siempre que comienzas a ganar llega el buen juego. Si hubiesen llegado antes igual estaríamos en otra situación. Lo único que nos queda es pelear hasta el final”.