Moro, Vallejo, Camarasa... Los menos protagonistas buscan el escaparate

Los tres hombres de refresco que Cervera plantó en el campo en el minuto 60 ante el Lugo fueron los que cambiaron el ritmo del partido. Moro, Vallejo y Camarasa metieron otra marcha. Y el Oviedo aceleró. En un final de campaña en el que el objetivo mínimo, el de la salvación, parece logrado, la competición se convierte en un escaparate interesante para todos aquellos que no tienen asegurado su contrato más allá del 30 de junio. Moro deberá regresar a la Lazio; Vallejo, al Girona; y Camarasa se quedará sin equipo. Por eso, para ellos y muchos otros, el final de campaña cobra una importancia máxima en lo personal.

En el caso de Moro, el extremo se muestra satisfecho con su labor a pesar de que no está gozando de mucho protagonismo. El extremo cedido en el mercado de invierno por la Lazio que, a pesar de no gozar de los minutos que le hubiera gustado, saca conclusiones positivas. "En Oviedo estoy muy contento. Lo saben mis agentes, mi familia y mis amigos. Al final de temporada ya se verá. Aunque no tenga los minutos que esperaba, me siento considerado por el cuerpo técnico. Y eso es lo más valora un jugador. Todo el mundo quiere jugar más, pero lo importante ahora mismo es la situación del equipo", indica el joven extremo ante los medios.

Sobre la irrupción de la segunda unidad en el choque ante el Lugo, Moro explica que "el equipo estaba jugando bien, pero es cierto que los cambios dieron un plus. No sé si sin los cambios hubiésemos ganado, yo creo que también, pero aquí estamos para ayudar y es lo que intentamos hacer cada día", señaló, antes de personalizar en la pareja que puede formar con Vallejo: "Manu es un gran jugador y en el último choque se vio más compenetración entre los dos".

Moro se deja querer, consciente de que todo apunta a que el curso que viene tendría que buscarse acomodo lejos de la Lazio. Manu Vallejo está en una situación parecida, aunque el Oviedo no parece un destino sencillo para él. Tiene un salario elevado y parece encajar mejor en clubes con más músculo económico. Los últimos choques del curso suponen para él una oportunidad especial para demostrar que sigue teniendo el talento que le hizo destacar en el Cádiz. En Ibiza, incluso podría colarse en el once inicial para formar en la punta de ataque.

Y está el caso de Camarasa, en una tesitura diferente a sus compañeros. Para el valenciano, el desenlace de la campaña servirá para medirse, para saber si su recuperación es completa y puede, ya el próximo curso, contar desde el principio en el destino que él elija.