Un "almuerzo" con brindis al futuro: así se dio el primer paso por la continuidad de Cervera

Primero, los 50 puntos; después, sentarse a negociar. Álvaro Cervera tiene claros los pasos que hay que dar para tratar su futuro en el Oviedo. Pero, por el camino, hay algunos avances, puentes que se van tendiendo. Como informó la semana pasada LA NUEVA ESPAÑA, la opinión dentro del club sobre la labor del técnico ha ido mejorando con el paso de las jornadas. También desde México. Se valora que el entrenador haya dado un paso adelante atreviéndose con una versión más alegre con la pelota sin haber perdido un ápice de fiereza defensiva y casi todas las voces coinciden en que Cervera es el candidato más fiable para el futuro inmediato del Oviedo. Los primeros pasos para tratar su continuidad ya se han dado, como reconoció ayer el propio entrenador en la sala de prensa de El Requexón. Cuando se le preguntó al técnico si había algún avance en cuanto a su renovación, este dijo que "no", que todo seguía en el mismo punto, pero reveló un encuentro que puede ser decisivo de cara al futuro. "Tuve un almuerzo con gente del club y valoramos lo que ha sido el año y lo que puede ser los posteriores, pero no hay ninguna oferta. Charlamos pero no hay nada en concreto", expuso el cántabro. Y añadió: "¿Que si espero una oferta? Lo único que espero es que acabemos el curso, que estemos tranquilos, que hagamos pronto los 50 puntos. Cuando esté todo solucionado, valorar las opciones que hay".

La reunión de la que habló Cervera tuvo lugar esta semana y sentó en la misma mesa al entrenador, a Agustín Lleida (director general del Oviedo) y a Roberto Suárez (director deportivo). No participó nadie más de las altas esferas del club porque se entendía que el encuentro consistiría sobre una evaluación deportiva de lo que iba de temporada. Los encuentros con el entrenador han sido habituales a lo largo del curso, pero de este, sin embargo, se intuye que puede ser una base sobre la que tratar su continuidad. Porque además del análisis actual, se habló del posible encaje del entrenador en el proyecto de Pachuca a partir del próximo curso, el primero que los mexicanos encararán desde cero. En el club, Cervera tiene el apoyo de todos los estamentos, que valoran su forma de proceder, el gen competitivo que le ha dado al equipo y su seguridad para apostar por el talento joven. Se considera que, ya adaptado al entorno, se merece una oportunidad desde cero. La decisión, no obstante, depende en última instancia de Jesús Martínez, el máximo accionista, siempre encima del club. También desde México la opinión sobre el entrenador se ha ido modulando en los últimos tiempos. La inclusión de futbolistas con buen pie, como Borja Sánchez, Montoro o Koba, encaja mejor con la sensibilidad futbolística de Pachuca. Cervera ha dado el paso cuando ha comprobado que el rendimiento defensivo no se ha visto alterado, en lo que parece un punto común entre la filosofía de entrenador y dueño que facilita las cosas de forma notable de cara a una posible renovación. Camarasa, opción en la delantera

Cervera reveló ayer ante los medios que tenía muchas dudas sobre el equipo que quería poner en práctica esta noche en Ibiza, sobre todo tras el buen papel de los suplentes ante el Lugo. "Haga lo que haga, estará mal", explicó. Lo que también admite el entrenador es la posibilidad de alinear a Camarasa, centrocampista, como segundo punta. "Es la posición para la que vino, en la que mejor se desenvuelve, tiene llegada al área. Puede encajar. Esa posición tiene que estar cubierta con un punta, y con otro tipo de jugador más desequilibrante, pero eso es para el futuro".