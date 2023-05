El Oviedo completó una gran primera parte en la que supo aguantar el empuje inicial del Sporting para soltarse después y llegar con frecuencia al área de Cuéllar. El premio llegó con un remate de Enrich que le dio ventaja al descanso. Pero, tras el receso, el nivel azul descendió. Aprovechó el Sporting para igualar fuerzas con un penalti señalado por el VAR en una acción entre Dani Calvo y Djuka que despertó las quejas de los futbolistas azules. Las dudas seguían después del choque.

Cervera, que no suele quejarse de los arbitrajes, fue el primero en elevar la voz: “Para mí, esa acción y todas las que son parecidas no son penalti”. Dani Calvo, involucrado en la jugada, habló del penalti a su paso por la zona mixta: “Tengo mis dudas sobre la jugada porque ahí hubo de todo. Yo agarro, pero él también a mí”. Y explicó lo que habló con el colegiado sobre el césped: “Es una acción a la que no hay que darle más vueltas. Pero es cierto que el árbitro no lo había pitado y me dice que cuando le llaman y va al VAR le ponen la imagen y se ve el agarrón”.