El Oviedo mueve ficha por Enrich

Poco a poco, las piezas del puzle se van poniendo en su lugar y lo que hace dos meses estaba prácticamente descartado es ahora más que una seria posibilidad. El Oviedo estudia la renovación de Sergi Enrich, actual delantero titular del equipo de Cervera, tras su buen trabajo en el último tramo de la temporada. Agustín Lleida, director general del Oviedo, habló con los agentes del futbolista balear tras el derbi y ambas partes se emplazaron a una próxima reunión en la que se abordará el futuro del delantero.

Todavía no hay oferta de renovación en firme, que es lo que esperan en el entorno del ariete. De momento, Enrich dio ayer un primer paso y abrió la puerta públicamente a seguir en el Oviedo. "Hace un mes y medio igual no me querían ni ver (el club y la afición), el fútbol es así de raro. Estoy muy orgulloso de cómo he actuado y siempre digo que un futbolista se tiene que sobreponer a las dudas. He dado un paso adelante y ayudé al equipo, que es lo más importante. Estoy en una situación cómoda, todavía quedan dos partidos y quiero terminar jugando, después ya se verá", indicó el futbolista, que recogió el premio Mahou a mejor azul del pasado mes de abril. Sobre su continuidad, dijo lo siguiente: "Estoy muy contento y el club ya ha llamado a mi representante para tener una reunión. Si estoy valorando quedarme es porque estoy a gusto, si no ya hubiese dicho que no seguía. Ahora se habla de la renovación, hace mes y medio ni por asomo. Lo único que tengo que decir es que estoy contento en Oviedo y el club lo sabe. He demostrado, ya no solo futbolísticamente, que como persona he sumado mucho en el vestuario. Así me lo dicen los compañeros, que para mí es lo más importante. Trabajé mucho y este mes he tenido el premio que buscaba", recalcó.

"Si estoy valorando el quedarme aquí es porque estoy a gusto y quiero escucharlos, sentarnos y a ver qué pasa. Estoy contento aquí y mi familia también, pero antes de terminar mi carrera me gustaría tener una experiencia en el extranjero", aseguró también el ariete.

El futuro de Enrich, en cierto modo, también está unido al de Bastón, que podría jugar en el Pachuca el curso que viene si se activa una cláusula de su contrato. Si Bastón dice adiós, la continuidad de Enrich será más factible.

El ariete también habló sobre el derbi y el penalti a Djuka de Calvo. "Para mí no es penalti. Se vio más el agarrón de nuestro jugador que el de Djuka, porque él también estaba cogiendo a Dani Calvo. Fue duro, porque teníamos controlado el partido", finalizó.