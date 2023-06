Eneko Fernández fue un elegante extremo izquierdo que disputó dos temporadas en el Real Oviedo. También es uno de los semifinalistas de Masterchef, el programa de cocina de Televisión Española. En el último programa, el aragonés compara su experiencia en la televisión con aquella experiencia en el club carbayón.

“Lo que viví en el club, la ciudad, la vida cuando salíamos… Esto me recuerda a aquello. Pero ahora me ha llegado en un momento de mi vida mejor, soy más maduro, ya había encajado esos golpes anteriormente y ahora siento que lo llevo mejor. Lo estoy disfrutando. En aquel momento lo pasé mal. Tengo una espina clavada que me hizo daño: Esa ansiedad que no te dejaba brillar, que te podía la presión. Pero es algo que logré superar”, explicó ante los presentadores el aragonés en el plató.

Eneko fue futbolista profesional y recuerda momentos cuando jugaba en el Oviedo que lo pasaba mal #MasterChef



⭕ https://t.co/lsNkRVcPqB pic.twitter.com/cGsHmUCGWS — RTVE (@rtve) 13 de junio de 2023

Eneko llegó al Oviedo en la temporada 2013/14, en plena etapa del Oviedo en Segunda B, procedente del Sabadell, de Segunda División. No fue una campaña sencilla, ni en lo personal ni en lo colectivo, a pesar de un notable comienzo. Disputó 19 partidos y anotó dos goles. Sí tuvo la oportunidad de resarcirse al curso siguiente, al menos en cuanto al resultado del equipo: aquella temporada acabó en ascenso del equipo azul. Aunque en ese curso solo jugó 15 partidos, 8 como titular, es uno de los nombres que queda en la historia de la plantilla que hizo regresar al Oviedo al fútbol profesional.

Tras la experiencia azul, Eneko jugó un curso más en el Tudelano, antes de retirarse a los 32 años. Ahora, con 39, aspira a ganar Masterchef en una faceta muy diferente a la de futbolista pero a la que él ve ciertos paralelismos.