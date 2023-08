Martín Peláez estuvo hoy en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, y analizó el fichaje de Cazorla, anunciado ayer por el club y que califica como "el más importante que ha hecho el Grupo Pachuca". El presidente del club azul puso fecha para su debut, "mes o mes y medio", reconoció que serrá "complicado" que llegue al derbi ante el Sporting, el sábado 9 de septiembre, y quiso agradecer al jugador lo "fácil" que se lo ha puesto al club: "Estamos felices, estamos muy contentos, fue un seguimiento de mucho tiempo, pero cuando hay una negociación de oviedista a oviedista todo es mucho más fácil".

Las declaraciones íntegras:

¿Cómo está el club tras anunciar a Cazorla?: "Estamos felices, estamos muy contentos, fue un seguimiento de mucho tiempo, pero cuando hay una negociación de oviedista a oviedista todo es mucho más fácil, agradecerle a Santi la disposición, la valentía, la humildad, es el fichaje más importante que ha hecho el Grupo Pachuca pero ha sido el más fácil. Un jugador de la jerarquía de Santi renuncia a todo, podía estar en otro lado cobrando mucho dinero, en el equipo que él quisiera, pero él decidió estar aquí, renunciar a todo lo económico, nos cedió sus derechos de imagen, un porcentaje va al fútbol base, para que haya más Cazorlas, como él dice. Aparte del fichaje que hemos logrado, la persona, el ser humano que hemos traído es impresionante".

¿Cuándo debutará?: "Es un ganador, creo que en un mes, mes y medio, viene sin hacer pretemporada, de unos meses sin competir, ni él ni nosotros queremos arriesgar, tiene que estar al 100% para darlo todo, pero ya está con nosotros, tenemos que tener paciencia, ya esperamos muchos años, un mes no pasa nada".

¿Habrá más ficjajes?: "Estamos estudiando el mercado, está abierto, hay posibilidades de entradas y salidas".

¿Estará Cazorla en el derbi?: "Veo complicado que Cazorla pueda estar en el derbi".

¿Cuándo llega Seoane?: "Seoane está en México haciendo los últimos trámites, esperamos tenerlo el sábado".

¿Cómo ha sentado la derreota en la primera jornada?: "Estamos tristes por la primera derrota, no estamos contentos ni con el resultado ni con el desempeño, en la cancha no vimos al Oviedo que queremos ver. Al final, puedes tener partidos buenos o malos, pero en la cancha no vinos al Oviedo que queremos ver, puedes ganar o perder, pero en la cancha tienes que haber los valores de la institución, el orgullo, el valor y la garra, y la verdad es que en este partido no vimos al Oviedo que queremos ver, pero seguramente lo veremos muy pronto”.