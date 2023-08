Santi Cazorla pisó el césped del Carlos Tartiere con una novedad: esta vez sí llevaba la camiseta azul. Lucía el 8, el dorsal que le ha cedido Javi Mier, en la rampa de salida en lo que esta de mercado y posó con la zamarra ante los medios. Antes de dirigirse a los medios, el club publicó algunos mensajes de bienvenida en el video marcador del estadio.

"Has ilusionado a una ciudad. No tienes ninguna presión, la tenemos nosotros para animar al equipo y a ti", indicó Diego Cervero. Otro exazul, Héctor Font, excompañero de Cazorla en el Villarreal, también participó: "Has cumplido muchos de tus sueños, pero el verdadero se va a cumplir ahora en Oviedo". A continuación, intervino el periodista Sid Lowe, pieza vital en la salvación azul de 2012: "Estamos encantados de que vuelvas a casa. Solo te pedimos una cosa: que te lo pases bien". Michu fue otro de los que hablaron: "Toda la suerte del mundo y gracias por vestir la camiseta que llevamos en el corazón. Tócala otra vez, San".

El último de los mensajes fue lanzado por otro campeón, del Mundo en su caso, en dos ocasiones además, el piloto Fernando Alonso: "Hola, mago. Bienvenido a casa. Haznos disfrutar, estoy seguro de que será el primero de muchos años, todavía te queda cuerda para rato". Y añadió el piloto: "Nos vemos por Oviedo, echando un pádel, unos karts o un poco de fútbol".