El fichaje más deseado por el oviedismo ya luce la elástica del Real Oviedo. Cazorla vestirá el 8, tras el gesto de Javi Mier de cederse su dorsal, como así fue anunciada en su presentación ante los medios en el Carlos Tartiere, en un acto que no contó con público en las gradas. Cazorla mostró su ilusión por esta nueva etapa en su carrera deportiva.

El momento de volver.

“Llevaba mucho tiempo con ello en la cabeza. Siempre fue mi sueño. Siempre dejé la puerta abierta. Lo vi más cercano en los últimos meses. Fue una decisión personal y familiar. Se fue acercando poco a poco”.

Segunda División.

“La categoría la conozco porque he visto mucha Segunda División siguiendo al Oviedo. Compiten todos bien, cuesta porque hay equipos muy físicos. Nos hemos quedado muchos años a las puertas del play-off. Hay que estar a la altura”.

Puesto en el campo.

“Mi posición es estar en contacto con la pelota, en la banda o en el centro, si encuentro esa comodidad. Prefiero centrado pero me adaptaré”.

Plazos.

“Yo por mi jugaría en Burgos, pero hay que ser realistas, hay que ir con calma”.

La plantilla.

“Hay un gran equipo, Pachuca ha hecho un esfuerzo. Es muy buen equipo y hay un grupo estupendo”.

El debut

“He soñado muchas veces con mi debut en el Oviedo. Te pasan muchos momentos por tu cabeza. Ese día estaré muy nervioso, es tu sueño de niño. Esto se trata de que el equipo gane, eso es lo más importante”.

Sus planes

“No tengo plazos. Quiero disfrutar del fútbol en casa. Hay que ir viendo sensaciones, el cuerpo te va mandando mensajes. Cuando lo deje seguiré ligado al Oviedo, pero vivo el día a día y quiero aprovechar esta oportunidad que me dan”.

El juego del equipo.

“No hemos comenzado de la mejor manera, pero hay margen. Ojalá ganemos en Burgos, sería muy importante. Estoy convencido de que haremos una gran temporada. Hay mucho margen de mejora”.

El derbi en la quinta jornada.

“Es complicado que llegue. Es muy especial para todos. Lo he vivido desde lejos, el ambiente es mágico. Hay que respetar unos plazos con el cuerpo médico y los entrenadores. Hay que volver al cien por ciento”.

Reacción de la gente por su fichaje.

“No consigo asimilarlo. Puede hacer ilusión, pero hasta que no lo vives no te das cuenta. Le doy las gracias a la gente, no merezco tanto cariño. Todo lo que pueda aportar dentro y fuera, es un plus. Una responsabilidad pero me hace ilusión”.

Los momentos malos.

“Resurgimos, tanto yo como el Oviedo. Habla de cómo es el club, cómo lo salvó la gente. Eso no va a cambiar nunca. Me siento identificado. Rendirse no es una opción”.

Reto personal.

“Es que el día de mañana haya servido para que este club sea un poco más grande. Solo me marco poder sumar. Que cuando se me recuerde, se diga que sirvió para que el Oviedo crezca”.

Juan Mata.

“Tengo relación de siempre. Ya lo vimos con Michu o Esteban. No por venir o no eres más o menos oviedista. No sé qué hará Juan, lo que haga estará bien decidido. No hay que juzgarle por eso. Sabe que es su casa y es dueño de su futuro. No hay que meterle presión”.