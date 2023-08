¿La actual plantilla del Oviedo es mejor que la del año pasado? Cervera responde

Álvaro Cervera atendió esta mañana a los medios de comunicación en El Requexón antes de que el equipo visite al Burgos, mañana 17.00 horas. El técnico dio la bienvenida a Colombatto y analizó la situación de la plantilla.

Santiago Colombatto.

“Es un jugador que desde que llegamos tenía la posibilidad de venir, así se nos comunicó. Luego, las cosas han ido derivando, ajenas a nosotros, y no vino cuando pensábamos que iba a hacerlo. Ahora sí se ha podido hacer. Ojalá venga en las mejores condiciones. Que es buen jugador lo sabemos. Ojalá nos eche una mano ya”.

“Es medio centro, zurdo, con características que no teníamos. Es competitivo, ha jugado en Ligas competitivas, en principio estábamos contentos con su llegada cuando se dijo. Se ha retrasado pero viene a sumar”.

Salida de Hugo Rama.

“Cosas que pasan en el fútbol. Fue un jugador muy importante el año pasado, y este por circunstancias, por el fútbol, es mejor que busque nuevos retos y tenga la misa ilusión que tenía antes”.

Lesionados.

“Hay un golpe de Romario en al rodilla pero espero que no tenga problemas. Está listo. Seoane tiene opciones de ser titular”.

El partido.

“Será complicado, el rival juega de una manea diferente a nosotros. Presionan todos. Tienen muchas virtudes. Atacan mucho. Por contra, tendrá deficiencias en defensa. Vamos a sufrir pero tenemos posibilidades de ganar, sobre todo si tenemos la habilidad de no estar mal a los 15 minutos como ha sucedido”.

Luismi.

“Está bien, se queja pero en principio se cuenta con él para mañana”

Seoane.

“En cualquiera de las tres posiciones del medio del campo puede jugar”.

Alemao.

“Es un delantero centro de referencia. Es puro. Y, además, se vio contra diez, cuanta más gente metemos arriba, menos llegamos. Es un jugador de referencia”.

El calendario.

“Contentos no estamos con los resultados y las sensaciones. En el fútbol cuando no ganas hay presión. Parecía que empezábamos con las victorias del año pasado y eso no es así. Nuestro portero no ha parado ninguna, pero hemos perdido uno y empatado otropartido. Hay algo que no cuadra. Vamos a empujar para que vaya a favor. Que no nos tiren es mala señal porque nos marcan y nosotros no lo hacemos”.

¿Qué mejorar respecto al año pasado?

“El año pasado hubo partidos que no merecimos ganar, como al Racing en casa o a la Ponferradina. Pero marcábamos con facilidad. Este año no llegamos a portería contraria, nos cuesta. Nos falta velocidad, solo tenemos a Viti. Y la agilidad con la pelota está condiciona por el entrenador”.

¿Ha mejorado la plantilla?

“La plantilla es muy parecida a la del año pasado. Hemos mejorado en algunas posiciones mucho. Seoane y Colombatto nos hace mejores en el centro, pero en otras posiciones sigue siendo parecido, por ejemplo en las dos áreas”.