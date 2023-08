El Oviedo necesita una salida para inscribir a los últimos fichajes: así están las negociaciones

La última semana de mercado de fichajes se presenta más tranquila que en otras ocasiones para el Real Oviedo. Pero el club aún tiene una tarea de aquí al viernes, una de especial calado: lograr inscribir a los fichajes pendientes. Además de Álex Millán, lesionado, aún no se ha formalizado la inscripción de Santi Cazorla y Santiago Colombatto. El club carbayón tiene a tres futbolistas en el escaparate y los cálculos son que con lograr la salida de uno de ellos sería suficiente para poder inscribir a los fichajes pendientes.

La situación no es urgente, ya que la "operación salida" está encaminada, pero sí existe esa inquietud con el límite temporal marcado por el fin del mercado. En todo caso, el Oviedo, como el resto de equipos, juegan con las horas para que las operaciones pendientes tengan la mejor resolución posible para sus intereses. Sucede con las salidas de Hugo Rama y Javi Mier, condenadas a ejecutarse en los últimos días del mercado. Lo que se negocia son las condiciones de las mismas.

La marcha de Hugo Rama es la que parece más avanzada. La oferta del Asteras Trípoli es la que más convence al futbolista. De hecho, el gallego ya dio el visto bueno a su salida el pasado viernes, de ahí que no entrara en la convocatoria para jugar en El Plantío.

Desde entonces, el Oviedo negocia con el conjunto heleno el traspaso del futbolista esperando sacar tajada del mismo. Liberar el sueldo de Rama y generar dinero por el traspaso permitiría a los azules ganar el suficiente aire en el tope salarial para poder inscribir a los fichajes pendientes. Por eso, el Oviedo trata el tema con mimo. El Dépor ha tratado de jugar la baza emocional para convencer al media punta, pero este se muestra reacio a jugar en Primera RFEF, por lo que la salida griega es la más avanzada en estos momentos y se espera que pueda concretarse a lo largo de la semana.

En cuanto a Javi Mier, la situación sigue bloqueada entre el Oviedo y el Huesca tras la solicitud desatendida de los azules de modificar las condiciones de la salida de Obeng. Pero eso no quiere decir que no se vaya a dar la marcha del canterano. El Oviedo le comunicó hace semanas que no entra en los planes y sin acuerdo a la vista con el Huesca la salida más normal sería la de rescindir el contrato entre las partes y que el futbolista, una vez libre, firme con el equipo que más le interese. En esas condiciones, el Huesca sí se plantearía su incorporación en este final de mercado.

El último caso sobre la mesa es el de Álex Cardero, al que el club le busca acomodo en un equipo de Primera RFEF. Varias han sido las puertas a las que se ha llamado, sin que ningún equipo se haya decidido, de momento, a dar el paso. El Murcia fue el que mostró un interés más intenso a lo largo del verano, pero la cesión no ha avanzado. El Oviedo espera no obstante encontrar un destino ideal para que Cardero pueda seguir creciendo esta semana.

Colombatto, para jugar. El centrocampista argentino será presentado hoy, 13.15 horas, ante los medios de comunicación en el Carlos Tartiere, en un acto que también servirá para conocer el sentir de los responsables deportivos a pocos días de que se clausure el mercado de fichajes.

La idea con Colombatto es probarlo a lo largo de la semana en El Requexón y, si está en condiciones, que entre en la convocatoria para el partido del sábado en Valencia.