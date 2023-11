Problemas en el verde: el césped del Tartiere tiene parásitos y hongos y el club busca soluciones

El mal estado del césped, un problema sempiterno del Tartiere desde su inauguración que en los últimos años parecía ya solucionado, vuelve a golpear de pleno al Oviedo. El verde del municipal ovetense está dañado y el temor del club azul es que pueda ir a peor, por lo que se están buscando soluciones. Los tapetes atraviesan serios problemas que, aunque de momento no son muy visibles durante los partidos, sí afectan a la estabilidad de los jugadores. El césped, según han detectado los análisis a los que fue sometido, tiene hongos y parásitos en varias zonas, lo que sería uno de los motivos de los problemas actuales.

La gestión de los tapetes del estadio, de propiedad municipal, recae en la compañía catalana Royalverd, subcontratada por el Ayuntamiento a través de un concurso público. La empresa es la encargada del mantenimiento del verde desde el año pasado, cuando sustituyó a la asturiana Jarpa, que sigue trabajando en El Requexón. LA NUEVA ESPAÑA se puso ayer en contacto con la dirección de Royalverd, que prefirió no valorar el problema del césped.

En principio, según varias fuentes consultadas, los contratiempos del césped no son del todo graves, pero deben ser atajados para que el verde recupere su mejor nivel. En el caso de los parásitos, el Oviedo tiene lo que técnicamente se conoce como nemátodos, que son una especie de gusanos que atacan las raíces. Los niveles, en principio, no serían demasiado elevados, pero el club está seriamente preocupado y lleva buscando soluciones semanas. De momento, el mal estado del césped impidió ya al Covadonga jugar su partido de Copa ante el Deportivo en el Tartiere y previsiblemente también provocará que el Femenino no juegue la Copa en el municipal ovetense, aunque esto último está por confirmar.

Además, la primera plantilla del Oviedo raramente se entrena ya en el estadio azul. El club, que está en contacto continuo con la empresa de mantenimiento, tiene varias soluciones encima de la mesa. Una de ellas, que ofrece Royalverd, pasaría por lo que se conoce como un "cosido", que en resumen consiste en introducir fibra sintética en el campo para buscar más estabilidad. Esta actuación, en cualquier caso, es muy costosa, la ofrecen pocas compañías –una de ellas la propia Royalverd– y ronda los 200.000 euros. El estadio del Oviedo es de gestión municipal, pero varios gastos asociados, como cambios de césped, fueron sufragados directamente por el club cuando Jarpa era la adjudicataria. El club, no obstante, está buscando varias alternativas para intentar paliar el problema. El principal temor es que ahora, en pleno invierno, las lluvias dañen aún más los tapetes.

El problema con el césped desconcierta a las personas que llevan tiempo en el club, ya que en los últimos años, y a raíz de más inversión, el verde del estadio lució en buen estado.