El presidente del Oviedo enfría los plazos de la ciudad deportiva: "Estamos avanzando"

El Oviedo celebró esta tarde la junta de accionistas ordinaria y extraordinaria del club en la que el foco estaba en la futura ciudad deportiva del equipo azul, con el consejo pidiendo autorización para la eventual adquisición de los terrenos. Tras aprobar las cuentas y el presupuesto, los accionistas quisieron saber en qué punto está el proyecto de la futura edificación de Latores y, para sorpresa de algunos accionistas presentes, el presidente, Martín Peláez, enfrió la futura edificación. "Ahora estamos pidiendo autorización para pedir permiso, tenemos avanzado un proyecto en Latores, todavía no está definido, ni firmado y hasta que no tengamos todo firmado no la podemos presentar", recalcó el presidente.

Un accionista tomó entonces la palabra y preguntó si no era definitivo que la ciudad deportiva fuese a estar ubicada en Latores y el presidente respondió lo siguiente: "No, no es definitivo, estamos avanzando ahí, pero hasta que no esté firmado será Latores o será otra cosa. Cuando tengamos definido el proyecto lo comunicaremos, estamos pidiendo autorización para compras de terrenos", recalcó el máximo mandatario del Oviedo. El club azul lleva en negociaciones con el Grupo Herce, constructor, desde hace casi un año y lo previsto entre las dos partes es cerrar la operación tras este paso dado en la junta. Más adelante, Peláez se mostró más confiado con que el proyecto llegue a buen puerto y, cuestionado sobre la tardanza desde la presentación de los terrenos, en febrero de este año, dijo que "sí, llevamos 10 meses esperando, pero también más de 40 años por una ciudad deportiva nueva". La junta de accionistas aprobó la petición del consejo sobre la ciudad deportiva y el resto del orden del día.