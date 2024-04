Con un cambio en el once: esta es la apuesta de Carrión para la importante cita de Elche

Todos en el vestuario son conscientes de la importancia del duelo de hoy, 20.30 horas. Jugar ante un rival directo tan cerca del desenlace de la competición convierte la cita en aún más trascendente. Llega el Oviedo superando aún el mal trago de la lesión de Cazorla pero con confianza en una plantilla que para muchos es la más compensada desde el regreso al fútbol profesional en 2015.

No es sencillo suplir al de Llanera, y parece que será Jaime Seoane el que ocupe su puesto como media punta. En el resto de puestos, y según lo visto en El Requexón, parece que no habrá más cambios respecto al choque del pasado domingo ante el Villarreal B.

Con todo, Carrión podría optar por un once formado por Román; Viti, Luengo, Calvo, Bretones; Luismi, Colombatto; Masca, Seoane, Moyano; Alemão. No ha entrado en la lista Dubasin, que no ha superado las molestias pero sí Camarasa cuatro meses después. En el banquillo quedarían: Braat, Lucas, Homenchenko, Pomares, Jimmy, Borja, Camarasa, Paulino y Millán.

