El Oviedo renueva a Abel Bretones hasta 2028 con una rebaja de su cláusula: estos son los detalles de su nuevo contrato

El Oviedo y Abel Bretones amplían su camino en común hasta junio de 2028. Al menos, sobre el papel, pues la intención por ambas partes es la de estudiar la situación del lateral izquierdo, sobre el que existe interés de algunos equipos de Primera, una vez finalizada la temporada, y viendo en qué categoría compite el Oviedo. Pero el acuerdo de renovación que han alcanzado las partes sirve para cumplir la promesa hecha por el club a finales de enero, cuando el Almería estaba dispuesto a pagar la cláusula de Bretones para reforzar al equipo de cara a la segunda vuelta. El lateral rechazó la operación con el compromiso del club de revisar más adelante su situación contractual. Con la nueva vinculación, el zaguero amplía su compromiso con los azules y, además, recibe una importante mejora económica.

Además de ese aumento en sus emolumentos y de la extensión hasta 2028, también hay matices contractuales importantes ante la posibilidad de recibir una propuesta este verano. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, se mantiene la anterior cláusula de rescisión, de 3,1 millones por la propiedad del futbolista, pero se añade la posibilidad que cualquier conjunto interesado pueda fichar a Bretones por una cantidad inferior, pero en ese caso el Oviedo se quedaría con la mitad de la propiedad del lateral.

La discusión sobre esta cláusula fue la que impidió el enero cerrar la renovación del contrato. Era una condición pedida por la agencia del futbolista, que quería facilitar las cosas en el caso de que algún equipo de Primera se interesase por Bretones más adelante. El Oviedo se comprometió a buscar soluciones y ha cedido ahora. A cambio, si algún club interesado ejecutara la cláusula, el Oviedo se guardaría el 50% de las futuras ventas del futbolista. La medida parece dejar contentas a todas las partes.

El nuevo contrato trata de abrir opciones al futuro del futbolista que, no obstante, sigue sin estar claro a estas alturas. La voluntad del jugador, cuentan desde su entorno, es la de jugar con el Real Oviedo en Primera División, y para ello pelea a las órdenes de Luis Carrión. De no lograr el ansiado ascenso, se valoraría la alternativa de salir traspasado. Hay varios conjuntos de Primera que ya se han interesado por la situación del futbolista, aunque sin poner una oferta concreta sobre la mesa. El Betis es uno de los conjuntos que más interés ha mostrado, pero no es el único.

El cambio en enero

La situación de Bretones se agitó en los últimos compases del pasado mercado de invierno, cuando el Almería se interesó por el fichaje del asturiano y estaba dispuesto incluso a poner los 3,1 millones de euros de su cláusula para llevárselo a Andalucía.

El club carbayón actuó con premura para convencer al futbolista de las bondades de seguir en un proyecto que prometía luchar por el ascenso a Primera, como así ha sucedido. Tras valorar la opción de renovar el contrato en aquel momento, la falta de entendimiento con algunos detalles, principalmente con la cláusula reducida, hizo que se acordara seguir y con un "pacto de caballeros" por parte del club de revaluar su situación más adelante, tal y como ha ocurrido ahora, con el desenlace de la liga regular ya a la vista.

