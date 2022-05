En no pocas ocasiones la ansiedad y el nerviosismo son lo que nos hacen ganar peso sin casi darnos ni cuenta. En este sentido los nutricionistas insisten en que para perder peso sólo es efectivo caer en un déficit calórico. Pero ¿cómo puedes conseguirlo? Comiendo sólo lo que necesitas y moviéndote más que nunca. La teoría es sencilla pero tienes que tener en cuenta también ciertos consejos que te van a ayudar a llevarla a la práctica. El primero que te traemos hoy y que recomiendan muchos nutricionistas tiene precisamente que ver con esa ansiedad de la que te hablábamos.

El truco es tan sencillo como beber un vaso de agua antes de la comida o de la cena. De esta manera el estomago estará más lleno y no necesitarás atiborrarte para sentir que estás satisfecho de comida. Pero no es lo único que puedes hacer. De hecho importa tanto lo que comes como la cantidad que ingieres. En este sentido siempre es mejor consumir en platos pequeños que te van a permitir que las raciones sean las adecuadas para tu objetivo de perder peso.

Para evitar esa ansiedad que a veces te lleva a comer en exceso también es útil que aprendas a distinguir entre el hambre emocional y el real. ¿Cómo? Es muy sencillo. Si nada más beber ese vaso de agua sigues teniendo hambre entonces es que esa sensación es real. Si se te pasa es que entonces sólo era la que conocemos como "gusa" y que no merece la pena que comas.

Además hay otro truco que debes conocer: si comes algo a media mañana o a media tarde cuando lleguen las horas de la comida. En este sentido siempre te recomendamos que acudas a tu trabajo o al gimnasio con una pieza de fruta como un plátano o una manzana. Esto te va a permitir saciar tu hambre con un alimento rico, sano y natural que te a aportar justo los nutrientes que necesitas. Es muy útil también apuntar en un papel toda la fruta que comes cada día.

Recuerda que para que todo esto sea efectivo tienes que aprender a comer comida sana y real y que, además, debes moverte más. La Organización Mundial de la Salud recomienda que, como poco, se den 15.000 pasos cada día sólo para estar saludable. Para perder grasa y peso deberás dar incluso más. Esperamos que todos estos consejos te sean de utilidad.