En el momento en que te quedas dormido no te das cuenta realmente de la postura en la que estás, que suele ser la incorrecta para dormir bien y despertarte sin ningún dolor físico. El modo en el que duermes afecta mucho a tu salud, no sólo a la calidad del sueño, de hecho es malo ya que puedes despertarte con dolores articulares o musculares. Más de 20 millones de personas en todo el mundo sufren dolor crónico debido a una postura incorrecta adquirida durante el sueño.

Dice la OMS (Organización Mundial de la Salud) que debemos dormir al menos seis horas al día para estar descansados y que los procesos cognitivos funcionen correctamente. Pero el sueño debe ser reparador, de lo contrario de nada sirve caer en los brazos de Morfeo. Y aquí es donde juegan un papel clave la alimentación, la actividad física y también la postura que adoptemos en la cama.

No adoptar una posición adecuada puede provocar problemas de salud como dolores en las articulaciones o dificultades respiratorias. Hay muchos estudios sobre cuáles son las posturas más adecuadas y las incorrectas. Hay que aclarar que no existe la posición perfecta, depende de cada individuo, de las dolencias que pueda sufrir o bien la que le resulte más cómoda. No obstante, sí que hay unas más aconsejables.

De lado o en posición fetal

Los expertos coinciden en que es la más recomendable. Evita los reflujos estomacales y los dolores cervicales y de espalda. Disminuye los ronquidos y mejora la respiración ya que el aire circula mejor por todo el cuerpo, por lo que es la ideal para aquellas personas que sufren apnea. Hay un inconveniente: si el cuerpo descansa encima de las extremidades, algo de lo que no solemos darnos cuenta, causa estrés en nervios y músculos del brazo, por lo que podemos sufrir esos molestos calambres mañaneros. Desde el punto de vista de la belleza, esta posición causa arrugas en pómulos, ojos y barbilla.

Además, la ciencia asegura, con informes cada vez más frecuentes, que es más aconsejable hacerlo del lado izquierdo.

Dormir de lado es lo que los científicos conocen como decúbito lateral. Estas son algunas de las razones por las que se aconseja hacerlo inclinado hacia la izquierda:

Mejora los procesos digestivos

El tránsito intestinal y el paso de los residuos desde el intestino grueso al colon se facilita si se opta por tumbarse hacia la izquierda. Además, se evita que los ácidos estomacales asciendan hacia la boca, lo que puede provocar reflujos gastrointestinales o acidez. También se favorece la actividad del páncreas.

Ayuda a la actividad del corazón

John Douillard, uno de los médicos más reputados del mundo en materias de salud natural y métodos ayurvédicos, recomienda dormir en el flanco izquierdo para hacer más fácil el bombeo de sangre desde el corazón al resto del organismo. La vena aorta traza una trayectoria arqueada hacia la parte izquierda y llegar así al abdomen. Asimismo, se ayuda al drenaje linfático.

Previene la aparición de la demencia

Un estudio de la Universidad de Stony Brook, publicado en la revista 'Journal of Neuroscience', ha confirmado que esta postura es la más recomendable para el trabajo del sistema linfático, que elimina los desechos que están presentes en el sistema nervioso, como los denominados depósitos de beta-amiloides.

Favorece la circulación sanguínea

Dormir sobre el lado izquierdo libera la vena cava, lo que permitirá que la circulación de la sangre sea más fluida y no encuentre presiones. De esta forma, la sangre, con todos sus componentes básicos, como el oxígeno, llegará mejor a todas partes del cuerpo. Otros estudios apuntan, además, que la conciliación del sueño es mejor.

Beneficios durante el embarazo

Muchos médicos aconsejan a las madres dormir hacia el costado izquierdo por los beneficios tanto para ellas como para el feto. De esta manera, se consigue facilitar el fluido de la sangre y los nutrientes hacia la placenta. Por otra parte, los pulmones quedan menos comprimidos y el resto de órganos no soportan una carga excesiva o inadecuada por parte del feto.

Mejora el estado de la espalda

La columna vertebral queda más alineada si se opta por inclinarse hacia el lado izquierdo, lo que permite un mejor descanso de todo el sistema muscular que rodea a la espalda. También es importante que la almohada no sea demasiado alta ni tampoco demasiado baja, ya que eso exige mayores esfuerzos a los músculos del cuello.

Boca arriba

También muy aconsejable. La espalda reposa recta, lo que previene los dolores de cuello y espalda. No genera arrugas porque el rostro no entra en contacto con la almohada. En el caso de las mujeres, ayuda a mantener firmes los pechos. El inconveniente es que favorece los ronquidos y las apneas del sueño porque la lengua se desplaza hacia la faringe obstruyendo el paso del aire.

Postura del misionero

Nada que ver con la postura sexual del mismo nombre. No se adopta de manera natural, pero quienes la defienden aseguran que es la mejor para conciliar el sueño porque relaja mucho los músculos. Consiste en recostarse de lado con las manos juntas delante de la cara, como si estuviésemos rezando.