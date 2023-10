A la hora de adelgazar es tan importante lo que comes como lo que bebes. De ahí que muchos nutricionistas lleven tiempo insistiendo en que el principal error que comete mucha gente que se pone a dieta es el de cuidar sólo su alimentación y no las bebidas que ingiere. Y más aún cuando vas a "tomar algo". De hecho muchos profesionales insisten en que la clave es precisamente no ponerse a dieta. Hay que cambiar de hábitos alimenticios para así hacer un cambio de vida que permanezca en el tiempo y no una simple dieta con "efecto rebote". La pérdida de peso tiene que ser mantenida en el tiempo y para eso es más que importante que aprendas a comer bien. Hoy te traemos cuatro bebidas que te sirven para "derretir grasa".

"No te imagines que estas bebidas te quemarán la grasa localizada o algo de eso, que es agua con limón no una brigada de nanopirómanos con lanzallamas quemagrasas. Pero es importante recordar que consumir bebidas acalóricas te ayudará a alcanzar más fácilmente el déficit calórico que necesitas para adelgazar", asegura Miquel Girones, uno de los nutricionistas más seguidos en redes sociales y que es el autor de esta particular lista de bebidas acalóricas. Girones lo explica a la perfección: para perder grasa y peso lo importante es tener un déficit calórico. Es decir, ingerir menos calorías de las que consumes. La fórmula parece más que sencilla. "Si quieres perder grasa con salud pedir estas bebidas cuando sales fuera te ayudará a ver los resultados que deseas", insiste este experto en nutrición haciendo hincapié en que "toda bebida con calorías te alejará de tus objetivos". A modo de ejemplo en este artículo te contábamos hace tiempo la experiencia de una persona que perdió cinco kilos en un mes con una sola decisión: pasarse de los refrescos normales a los "zero calorías". Agua con limón. Es una de las bebidas recomendadas por Girones. Sumas lo bueno del agua (en este artículo te contábamos la importancia de beberla) con lo bueno del limón. Lo mismo que en otro de nuestros "recomendados": el agua con gas. Café sólo. Sin leche. Contribuye a mejorar tu metabolismo, lo acelera y, claro está, eso hace que quemes más calorías. Pasa lo mismo con el té y las infusiones. Son muy útiles si sales a tomar algo con los amigos. De lo que está claro que te tienes que alejar es del alcohol. En este artículo te contamos qué bebidas son las que más engordan.