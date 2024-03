Las fotos de comida envasada con trozos de plástico azul inundan las redes: esto es lo que denuncia un conocido nutricionista

El popular (y para algunos polémico) nutricionista Carlos Ríos lleva años tratando de que la gente entienda la importancia que tiene comer sano para el bienestar y la salud. Pese a que ha sido muy criticado por lanzarse a competir directamente con la industria con sus propios productos, Ríos sigue en su pelea para cambiar los ultraprocesados por comida sana.

En esta ocasión, el nutricionista ha puesto el foco en los trozos de plástico que se pueden ver a simple vista en algunos alimentos envasados. Tras una primera denuncia con la imagen de una seguidora, ahora no dejan de llegarle fotos de alimentos con trozos de plástico azul. "Ya he informado a los supermercados porque todos los días me llegan 2-3 mensajes de personas que encuentran residuos de plástico azul en diferentes productos, especialmente carnívoros y congelados", ha explicado en Instagram.

Por lo explica en sus publicaciones, estos hallazgos no parecen ser un caso aislado. "Un seguidor que estaba comiendo una merluza congelada sacó uno de estos plásticos azules mucho más grandes de su boca. Es el tercer testimonio con este mismo producto. Si no prestas atención como muchos de ustedes están haciendo ahora, apenas es perceptible y fácilmente ingerible", afirma Carlos Ríos.

El nutricionista ha pedido a sus seguidores que extremen las precauciones y, en caso de encontrarse con alguno de estos trozos de plástico, "informen al supermercado correspondiente".

Ante el revuelo que se ha formado en las redes sociales, los propios supermercados se han puesto en contacto con él para explicar que esto no debería ocurrir y recordar que es importante notificarlo al centro en el que se ha comprado. "Ese plástico se usa para envolver los filetes durante la congelación y luego se retira en fábrica antes de envasar. A veces se rompe y, cuando es muy pequeño, escapa a la revisión del personal. Sentimos mucho las molestias ocasionadas", le han escrito desde un supermercado.