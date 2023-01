"En este video, cubro mi transformación de estar con algo de grasa a en forma, en solo 6 semanas. Esto fue posible con algo llamado "mini corte". Aquí, explicaré la ciencia detrás de lo que es un mini corte, por qué es tan efectivo para a perder grasa más rápido (aunque es difícil para seguirlo para muchos), cómo modifiqué mi dieta y entrenamiento para hacerlo más fácil, y qué hice después para mantener los resultados de mi mini corte. Al final, sabrá exactamente cómo puede implementarlos para perder grasa rápidamente y no recuperarla", explica el nutricionista y entrenador Jeremy Ethier en uno de sus últimos vídeos del canal de Youtube.

"¿Qué es un mini corte? Con los mini-cortes, su objetivo es perder alrededor del 1-1.25% de su peso corporal por semana, para un total de entre 4 y 6 semanas. La idea con esto es que puede perder grasa rápidamente sin la pérdida de músculo y la fatiga que se produciría si lo hubiera extendido por más tiempo. Dicho esto, el problema con los mini-cortes es que son difíciles de cumplir. E incluso si logra mantenerse, debido a los cambios que experimenta su cuerpo durante el mini-corte, hace que sea muy fácil recuperar la grasa que perdió tan pronto como haya terminado. Mostraré los ajustes exactos que hice en mis entrenamientos y dieta para que el mini corte fuera fácil de seguir y lo que hice después para asegurarme de que la grasa que perdí no se mantuviera para que tú puedas hacer lo mismo", explica.

"Comencemos con los entrenamientos. Para las pesas, antes del mini corte, levantaba 5 veces a la semana usando el entrenamiento de 5 días dividido en mi programa Intermedio Built With Science. Sin embargo, un déficit de calorías agresivo significa que tengo mucho menos combustible para energizar mis entrenamientos y apoyar mi recuperación. Esto puede provocar rápidamente una fatiga excesiva y una pérdida de fuerza. Para evitar esto, cambié a un entrenamiento de 4 días dividido de mi programa intermedio Built With Science y eliminé 1 serie de cada ejercicio de la rutina. En cuanto al cardio, antes del mini-corte, en promedio daba 10,000 pasos al día y hacía dos HIIT de 20 minutos por semana. Mi enfoque durante el mini-corte fue aumentar aún más mi actividad general para quemar más calorías todos los días en lugar de tener que depender únicamente de comer menos calorías para lograr mi objetivo de déficit. Decidí hacer dos cosas para perder grasa más rápido. Primero, dando más caminatas a lo largo del día y haciendo uso frecuente de esta caminadora debajo del escritorio en mi oficina. En segundo lugar, reemplacé mis dos sesiones de HIIT de 20 minutos con algo mucho más fácil de recuperar, ciclismo ligero durante 30 minutos, 3 o 4 veces a la semana".

"Ahora, los ajustes dietéticos que hice durante mi proceso de transformación de magro a triturado. Durante el mini-corte, reduje mi ingesta de calorías en un 25% a alrededor de 1.900 calorías. Para hacer esto sostenible, fui estratégico en qué alimentos específicos comería menos. Para reducir las calorías de mi dieta mientras me aseguraba de tener suficientes carbohidratos para obtener energía y suficientes proteínas para mantener mi músculo, reduje mi ingesta de grasas cerca de esa cantidad mínima en lugar de reducir considerablemente mi ingesta de carbohidratos y proteínas. Además de esto, programé estratégicamente la ingestión de mis carbohidratos para impulsar mejor mi rendimiento y recuperación. En cuanto a lidiar con el hambre y los antojos, hice simples intercambios de alimentos que me mantuvieron lleno y me permitieron comer prácticamente las mismas comidas que antes del mini corte, pero ahora con muchas menos calorías. Para ayudarme a resistir las tentaciones durante el día y controlar mis antojos por la noche, siempre me aseguraba de tener algún tipo de postre sabroso pero bajo en calorías".