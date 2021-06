La Policía local de Siero protesta ante la falta de efectivos. “Por primera vez se cerró una noche la comisaría en 30 años”, afirmó Javier Martín, portavoz del Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (Sipla), entre pitidos y pancartas en la manifestación convocada, como todos los jueves que hay pleno, a la puerta del Ayuntamiento. Además, señalan que por las noches no se hacen patrullas porque no hay policías suficientes para atender a la centralita y ofrecer este servicio.

El ruido de la protesta se oía de fondo en el Pleno, pero también llevaron el asunto al orden del día los diferentes grupos parlamentarios, en el turno de ruegos y preguntas, lo que generó la indignación del alcalde, Ángel García: “Tienen que ser más eficientes y ponerse a trabajar. A lo mejor es una plantilla que utiliza las bondades del sistema para generar esos problemas” .Y añadió que “el único día que hay suficientes efectivos es cuando vienen a pitar”. “Hay cosas imposibles de prever en un calendario: puede haber cincuenta efectivos y si cincuenta se ponen de baja, no tendrían ninguno”.

Por otro lado, el regidor también recordó que en la normativa no se contempla obligatoriedad en la existencia de Policía local en el Ayuntamiento, que para la contratación de más efectivos hace falta dinero y actualmente ya cuestan 3 millones de euros del presupuesto y que no se estaba realizando ningún incumplimiento en el convenio colectivo. Todo este problema, según García, responde a una “reivindicación soterrada” de trabajar seis días y descansar otros seis, con turnos de siete horas y media. También se hizo alusión a la posibilidad de apertura de expedientes. “El servicio de Policía local no es obligatorio. Que cada uno haga su análisis. Pero hoy no lo vamos a hacer”, concluyó el Alcalde.

Este no fue el único objeto de controversia en el pleno. Se presentó una moción para el cambio de ubicación de la escuela infantil hasta tres años por parte del PP. El proyecto es que se construya en el edificio del Antiguo Cinema Siero y los populares piden que sea en la parcela tras los colegios polesos Hermanos Arregui y Celestino Montoto, de propiedad privada, pero terreno urbanizable. No salió adelante. A su vez, también se solicitó introducir una moción de urgencia en relación a los vertidos del túnel de Anes, que tampoco prosperó.