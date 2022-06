La población sigue creciendo con fuerza en Siero, y buena prueba de ello son las cifras de matrícula para el curso que viene en los niveles de Educación Infantil, para los niños de 0 a 3 años. En la Pola hay un total de 49 pequeños en esta franja de edad que se han quedado en lista de espera para conseguir una plaza en la Escuela "El Carmín", a la espera de que la capital sierense cuente con un nuevo centro con más capacidad.

Los datos hechos públicos por el Ayuntamiento reflejan cómo el curso más demandado, con 21 pequeños sin plaza es el de uno a dos años (con seis admitidos), seguido del curso de dos a tres años, con 19 niños a la espera de poder entrar y cinco con plaza concedida. Los más pequeños, hasta un año, tienen una lista de espera de siete alumnos, con un total de siete admitidos.

De este modo, se hace patente la necesidad de contar cuanto antes con el nuevo equipamiento que se está adecuando en los antiguos locales del Cinema Siero, que sustituirán a la escuela actual ubicada en el colegio Celestino Montoto. Una urgencia que surge de unos años en los que Siero está recibiendo a muchas familias jóvenes con hijos pequeños en edad preescolar que necesitan recursos para poder conciliar vida familiar y laboral. Y en Lugones se vive el mismo dilema, con una situación especialmente complicada en núcleos como La Fresneda, con más de 4.000 vecinos. Junto a localidades como Viella y la propia Lugones se suman más de 18.000 personas para una zona en la que solo hay una escuela infantil pública, la de “La Manzana” de Lugones, que registra una lista de espera “récord”, con 45 bebés sin plaza de momento. El problema se manifiesta aún en mayor medida en el caso de la necesidad de plazas para niños de uno a dos años, con sólo cinco disponibles y con 31 pequeños en lista de espera en esta parte del concejo, al igual que sucede en la Pola.

El debate en el último Pleno municipal suscitó mucho debate sobre este asunto, dado que las competencias de estas escuelas infantiles es del Principado. “Siero crece, pero el Ayuntamiento no puede asumir competencias que no son suyas”, recalca el alcalde, Ángel García. “Es un compromiso innegable, debemos abrir el debate porque es súper importante y necesario, y ahí está la nueva escuela de la Pola con 70 nuevas plazas”, recuerda el regidor, antes de matizar que “si el Principado no pone una directora, no podemos abrir estas escuelas, a menos que externalicemos el servicio, y los fondos Next Generation sólo llegan a 120.000 euros para levantar nuevas construcciones, el resto lo asume el Ayuntamiento”.

Así las cosas, el concejo aspira a ir cubriendo poco a poco las necesidades de espacios educativos, ante la previsión de que Siero siga creciendo de una forma acelerada en los próximos años con el desarrollo de proyectos empresariales en el polígono de Bobes, con Amazon como principal cabeza tractora. De hecho, el municipio vive no sólo una necesidad de plazas educativas: conseguir vivienda en Siero es cada vez más una misión complicada, con poca oferta de vivienda nueva y los alquileres prácticamente agotados.