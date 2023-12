Moda para celebrar la vida: los mayores de Lugones desfilarán con sus propias creaciones

No se puede respirar más ilusión en las dependencias del Centro Social de Personas Mayores de Lugones–Siero, dependiente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, donde estos días casi todas las mujeres y algún hombre de la Asociación "6 de diciembre" de Lugones ultiman los preparativos de lo que será la primera "Pasarela de Mayores. Celebrando la vida". Desfilarán con sus propias creaciones el próximo 29 de diciembre en el Centro Polivalente de la localidad. Unas 40 personas de la entidad, formada por pensionistas, se convertirán en modelos por un día en una actividad singular que pone el foco de atención en un colectivo, el de los mayores, que son capaces de hacer lo que se propongan. Y, en este caso, utilizando el diseño para lanzar este mensaje lleno de positividad y buen humor.

La idea partió de Mude Fernández Brañas, profesora de bailoterapia y bailes de salón, que lleva más de dos décadas organizando actividades para gente mayor y que, desde este año, es también la delegada de esta asociación en Lugones, que preside Dolores San Martín San José. "Me considero creadora de momentos divertidos, llevo muchos años bailando con los mayores y me encanta", señala esta mujer para quien todas las presentes no tienen más que palabras de cariño.

Además de ensayar el desfile, también diseñan y cosen sus creaciones, a cual más singular. Y es que, además de las presentes ayer en el centro, también están las que están colaborando desde sus casas.

El desfile es original porque reflejará, mediante la moda, las actividades en las que participan: bailoterapia, gerontogimnasia, talleres de la memoria, pilates, bailes de salón y cestería. Habrá muchas sorpresas y modelos muy originales, incluidos trajes de época, otros hechos con materiales reciclados e inclusive de una pareja de novios. Ganchillo y lana no van a faltar en objetos customizados por ellas y que utilizan en su clases. También desfilará el socio de más edad, de 92 años.

Mude Fernández destaca el apoyo que siempre se les brinda en el Centro Social de Personas Mayores de Lugones–Siero, en cuyas dependencias se desarrollan las actividades de los asociados. "Le estamos muy agradecidos a la directora, Marilén Molina, que nos apoya en todo", indica. "Así como también Ayuntamiento de Siero, a través de la concejalía de Servicios Sociales", añade. Ayer, una de las modelos, Ana María Sevares, invitaba a los asturianos a acudir al desfile en medio de sus compañeros: "¡El 29 de diciembre venid todos a la Sala Polivalente de Lugones, no me faltéis!". Y es que la moda, como la celebración de la vida, no tiene edad.