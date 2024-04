El Ayuntamiento de Siero no ha comprado ninguna cafetera, aclara el Alcalde: "Es una máquina de vending, solo se paga el café que se toma"

El Ayuntamiento de Siero no ha comprado ninguna cafetera. La del despacho del alcalde, Ángel García, es de una empresa de vending, que la instala y cede gratuitamente y por la que solo se paga el café que se consume. Así lo ha explicado esta mañana el regidor, tras la polémica suscitada a raíz de una pregunta en el Pleno de la edil de Podemos Silvia Tárano, que afirmó que el Consistorio había pagado una "primera factura de 1.225 euros" por la compra del aparato. La formación difundió el vídeo en redes y se creó una gran polémica que García ha querido zanjar hoy al no ajustarse lo contado a la realidad, explica.

"Ayer me llamó mucha prensa rosa y amarilla, no medios de comunicación, y prefiero no entrar en ese juego. Visto lo que ha pasado sí he querido hoy aclarar las cosas, sobre todo por la gente de aquí, a quien me debo y quien creo que debo dar las explicaciones", dijo el regidor. Añadió que la cafetera se instaló para poder ofrecer un café a las visitas institucionales, personas o empresas que acuden al Ayuntamiento de un municipio de "53.000 habitantes, el cuarto municipio de Asturias, que no podía ni ofrecer un café a quien nos visitaba". "Es una cafetera que no ha costado nada al Ayuntamiento ni le va a costar, es una cafetera de vending que nos pone la empresa y lo único que hacemos es pagar el café que consumimos", detalló, mostrando además las facturas por los pagos de leche, café y vasos o azúcar, entre otros útiles para servirlo.

Hay además desde hace meses una actividad municipal que se denomina "Un café con..." y que consiste en recibir a deportistas o figuras destacadas del concejo en diversos ámbitos para poner en valor el trabajo o proyección alcanzados por sierenses que trabajan dentro o fuera de Asturias y destacan en sus méritos. "Nos parecía una buena actividad para acercarse a la gente", indicó García.