El alcalde de Siero, sobre las dimisiones: "Tengo un equipo muy bueno, no se van a notar en absoluto"

La reestructuración del gobierno sierense no se abordará probablemente hasta inicios de junio, una vez pase el pleno de este mes, previsto para el 30 de mayo, en el que en teoría se harán efectivas las salidas del ejecutivo local del concejal de Hacienda, Alberto Pajares, y de la teniente de alcalde y edil de Urbanismo, Susana Madera. Esta última, explicó ayer el alcalde de Siero, Ángel García, no ha presentado aún su renuncia por escrito. Sí lo ha hecho Pajares, tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que la metió por registro a primera hora del lunes.

"Solo está por escrito la renuncia de Alberto Pajares. Susana Madera aún no la ha presentado y hasta que el pleno no tome razón de la renuncia, no será efectiva. Puede revertirse en cualquier momento. Administrativamente, hasta que el Pleno no tome razón de la renuncia no es efectiva. No hay prisa. El Ayuntamiento sigue funcionando con absoluta normalidad y no hay nada que se paralice ni que tenga que esperar", dijo García. El regidor incidió en que será a partir de esa sesión del 30 de mayo cuando se empezará a ejecutar lo que "yo esté pensando durante estos días", señaló en referencia a los planes para sustituir a Madera y a Pajares.

Entrarían para ser concejales, como los siguientes de la lista que iban en la candidatura autonómica, Raimundo Díaz y Sonia Lago. Aún no se ha hablado con ellos para ver si quieren recoger el acta y ser ediles, se destacó de nuevo ayer, pese a que ya hace varios días que se conoce que habrá estas bajas en el gobierno sierense.

Este periódico avanzó el pasado jueves la crisis en el seno del gobierno municipal por las desavenencias de Pajares y Madera con el alcalde. A las pocas horas se confirmó que Madera dejaría el ejecutivo para ser jefa de gabinete de la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo. Tras el fin de semana, este pasado lunes, antes de las nueve de la mañana, Pajares presentaba por registro, sin previa comunicación al alcalde, su renuncia como concejal.

Preguntado de nuevo sobre la situación que genera la salida de los concejales del ejecutivo municipal y quien asumirá las competencias en tanto se decide la nueva distribución de responsabilidades, García subrayó que no habrá ningún problema ni los ciudadanos "notarán nada".

"En un Ayuntamiento, los concejales que tienen una delegación, que no todos tienen por qué tenerla, la tienen porque el alcalde se la delega. En el momento en el que un concejal deja de estar, porque cesa, se va, o se queda de vacaciones, el alcalde recupera esas funciones. De hecho, Alberto y Susana han estado hace un tiempo de vacaciones y yo asumí esas funciones. No pasa nada. Yo llevo 17 años en esto (...) He sido concejal de Hacienda y concejal de casi todo. Conozco lo suficientemente bien el Ayuntamiento para poder dirigir esto y tengo un equipo muy bueno, al que lo único que le falta es rodaje, porque son más nuevos, pero no se va a notar en absoluto", dijo García.