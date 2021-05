En los cargos ejecutivos es muy importante saber delegar funciones, de tal modo que les evite sobrecarga de trabajo, lo cual, a su vez, motiva a los mejores colaboradores. Sin embargo, la delegación de funciones es casi un tema tabú para los líderes porque sienten que, de algún modo, están fallando a sus responsabilidades si solicita a otros empleados que se ocupen de alguna de ellas. La realidad es que delegar funciones puede generar notables beneficios, tanto para la empresa como para la plantilla.

Viene a cuento este comentario a raíz de la presentación de mi libro “Vivir en la reflexión”, el pasado 3 de mayo, en cuyo acto anuncié que era el noveno y último libro que escribo, todos ellos llevados a cabo en el periodo de jubilación, no me cansaré de recordarlo. Y añado a los cuatro vientos, que estoy muy satisfecho del resultado del trabajo desarrollado en esta maravillosa inquietud, que es la del arte de escribir.

El periodista Evelio G. Palacio, subdirector de LA NUEVA ESPAÑA, autor de un maravilloso prólogo del libro citado, dice: “Publicar hoy un libro supone una heroicidad. El esfuerzo invertido en este merece la pena. Escribir es también sufrir”.

El caso es que fue a mí, y no a otra persona, a quien se le ocurrió la propuesta para exhibir en un panel durante unos días los nueve libros en la sala de entrada, a mano izquierda, del Centro Polivalente de Lugones, es decir, donde estuvieron instalados los cuadros de los cuatro premiados del concurso de pintura en la calle del pasado año.

Al primero que me dirigí fue al responsable de la actividad cultural de dicho centro, que a su vez me remitió a la Fundación del Patronato Municipal de Cultura de Siero. Y, hétenos aquí, que la funcionaria que atendió amablemente la llamada, me dejó patidifuso al decirme que la autorización tenía que venir del Alcalde. Es más, llegué a pensar que me querían quitar de delante.

En consecuencia, envío un correo electrónico el 17 de mayo al Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Siero, trasladando mi petición por sugerencia de dicha Fundación. Aún no he recibido contestación a mi petición.

No obstante, puedo decir que ya se me ha desvanecido la ilusión de ver mi obra expuesta.

Si se exponen en dicho centro polivalente las pinturas ya citadas, no sé qué inconveniente puede existir para exponer los libros de un autor de y para Lugones. Últimamente escribí que los libros deben considerarse obras de arte.

Bambi. El artista “Bambi” tendrá que seguir esperando para exponer su obra en la sala del Centro Polivalente. La solicitud para ella la llevé personalmente yo a cabo el 1 de junio del 2020, al tiempo que la mía para el salón de actos para presentar mi libro “Vivir en la reflexión”, que, como ya dije, se presentó el pasado 3 de mayo.

Pues “Bambi” tendrá que seguir esperando, ya que parece que la primera exposición será una sobre el Ejército.

Atletismo. El próximo jueves, día 3 de junio, a las 20:00 horas, en el Centro Polivalente, habrá acto del Atletismo Ciudad de Lugones, que dirige con excelentes resultados Luis Menéndez, y que nos representa por toda España. Tendrá lugar la presentación de los equipos de la Segunda División Nacional y de los finales “B”. Quien desee asistir a este acto, por aquello del covid, deberá reservar plaza.

Perlas de la sabiduría.

Los libros tienen su orgullo, cuando se prestan no vuelven nunca.