El vicario general de Oviedo carga contra la "profanación" de lugares sagrados para festejos o vídeos como el de Rodrigo Cuevas en un cementerio

El vicario general de la diócesis de Oviedo, Jorge Juan Fernández Sangrador, realizó ayer a través de la Biblia un viaje a los orígenes de los santuarios en el marco del nuevo ciclo de las "Jornadas sobre la Belleza", que se está desarrollando en el Palacio de Meres. Fue esta primera conferencia del religioso (ofrecerá otras dos) la que dedicó a profundizar no solo en la belleza que atesoran estos espacios, sino también para analizar de manera crítica algunas acciones que se llevan a cabo en torno a ellos.

Sangrador, que estuvo arropado por el Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, habló, por ejemplo, del vídeo que Rodrigo Cuevas grabó hace unos años en el cementerio de Barro. "Esa profanación de un lugar sagrado, de la memoria de los muertos... Cuando uno es capaz de ponerse así sobre una tumba, ¿qué sentido tiene la dignidad de Dios?", se preguntó. O como esos concejos que celebran Halloween en el campo de la iglesia, dijo.

No se libraron tampoco de sus críticas los desayunos que se hacían en su día en la capilla de la Universidad de Oviedo para los ganadores de los premios Príncipe de Asturias, ni la Cofradía de los Nabos de Morcín. En este punto enseñó una imagen de una persona en el presbiterio besando un nabo. "Un personaje local, que no pongo lo que dijo mientras realizaba ese beso, porque no es para repetirlo en una iglesia. Hace trece años que les pedí que dejasen de hacer eso", relató.

También se refirió a aquellos entornos de iglesias que se dejan para aparcamiento, "con la matrícula bien pegada a la pared" o el teatro que se hace en la plaza de la Catedral. "¿Se imaginan todo eso pegado a Notre Damme? Quisieron poner la aguja que se quemó justo delante y el primero que se negó fue Macron", relató.

Situaciones como estas, afirmó, no se producen solo en Asturias. Ejemplo de ello es Inglaterra, donde organizaron un botellón solidario en un cementerio y donde muchos templos se han convertido en espacios de ocio con toboganes incluidos. "El santuario tiene que ser lo que es, sino se hace el ridículo" defendió.

Pero no todo fueron críticas. Tras este prólogo, Sangrador comenzó su recorrido por la historia de los templos con la figura de Noé.

El Arca de Noé

Si bien es cierto que la mayoría de las representaciones que se han hecho hasta el día del hoy del Arca la muestran como un barco, Sangrador explicó que teniendo en cuenta las medidas que se detallan en la Biblia sería "imposible que flotase". "Lo que construyeron fue un rectángulo de tres alturas. Un templo, un lugar sagrado en medio de las aguas", afirmó.

A partir de ahí, "toda la historia de Israel no es más que la historia del templo". Así desgranó parte de El Éxodo, en el que se cuenta cómo se hizo "un templo "con la colaboración del pueblo, con los de corazón generoso", porque, afirmó, estos espacios y su distribucción "no los diseña un arquitecto, fue relevado por Dios".

Por último, habló del templo de Salomón, del de Herodes... Y de uno tan asturiano como Santa María del Naranco. En concreto, el vicario hizo referencia al estudio realizado por Francisco José Borge en el que dice que "hay una concordancia con la numerología cristiana y con la propia concepción del edificio cuya planta superior reproduce el Tabernáculo de Moisés".

La charla de ayer fue la primera de un ciclo que continúa hoy y mañana, con sendas conferencias de Sangrador, también a las 19.00 horas, y que cuenta con la colaboración del grupo "Cantvs Asturicvm" y la Capilla Musical Palacio de Meres.

Estas jornadas se realizan, como el año pasado, en cooperación con la unidad Pastoral San Martín de La Carrera y el Palacio de Meres. nl su primera edición, el ciclo llevó por título "Belleza que une, hiere y salva". En esta ocasión sigue la inspiración del versículo del salmo 26 que dice: "Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria".