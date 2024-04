Responsabilidad de todos

Hace unos días un antiguo alumno me envió un precioso vídeo de Taramundi y todo su entorno etnográfico (Os Teixóis, Museo de los Molinos de Mazonovo…) y yo le respondí con unas fotografías tomadas desde la Gallega-Traspando y La Cigüeta- Lieres, en las que se observa el valle de Feleches, el entorno de la autovía del Cantábrico, la carreta Nacional 634 y el río Nora- su mítico puente de Rivalles- , que singulariza la zona. Y todo ello en una primaveral mañana de primeros de abril, en la que la luz, la ligera brisa y el silencio embriagan al paseante, le subliman y le recuerdan que vivimos en pleno Paraíso Natural. Lo hice para testificar que toda Asturias, cualquiera de sus setenta y ocho concejos tiene rincones inolvidables, únicos, y que, por desgracia, no conocemos; incluso en el mismo Siero. Todo ello gracias el agua que generosamente recibimos –se nos conoce como la tierra del ‘Paragüas”-. Y es que como me dijo un vecino de la zona mientras preparaba el forraje para sus animales: “Este año los Santos (como él llama a los pasos de Semana Santa) han bendecido mucho a los andaluces con agua, nunca mejor dicho que ‘bendita’, pues les llenaron los embalses. No comprendo por qué lloran”. Yo, para intentar hacer alguna aportación al respecto le dije:

- José Manuel, el turismo es el petróleo de Andalucía y de casi toda España, incluso de la misma Asturias y tan importante como el agua.

No había acabado de decir estas palabras cuando me respondió con su certera y práctica mentalidad campesina:

- José Antonio, sin petróleo se puede vivir; pero sin agua, no.

Tenía razón en su apreciación y motiva estas letras que llevan a preguntarme si somos de verdad conscientes de la importancia del agua, de su aportación a lo que llamamos “paraíso natural”; si la cuidamos, si hacemos un uso responsable de ella y más cuando un porcentaje de la misma sirve para obtener energía eléctrica ... No es la primera vez que desde estas líneas pido la limpieza de nuestros ríos, de nuestras fuentes, arroyos, manantiales … Y que buena parte de los fondos europeos que recibimos fueran destinados a este fin. ¡Me gustaría ver el río Nora limpio, con truchas, cangrejos, navegable, con meriendas, familias, niños en su orilla! En resumen, con vida, porque el agua es vida, y ya bien decía Jorge Manrique: “Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar que es el morir".

Es responsabilidad de todos proteger el Paraíso Natural y en ello nos va la vida, por muchos motivos que todos conocemos y especialmente el agua, que nos conforma como paisaje y paisanaje, pues como decía Alfonso Camín: “Yo también he nacido en una tierra / con las nubes pastando las montañas”. En este apartado de defensa y potenciación del nuestro Paraíso Natural hemos tenido una excelente noticia esta semana, concretamente el pasado jueves,18 de abril, cuando Santa Eulalia de Oscos es elegida capital española del turismo rural. En esa línea debemos ir todos. Hagamos los deberes. Protejamos el agua, ya que como dicen versos del citado poeta: "Esta es Asturias hontanar de España”.

La naturaleza está loca, cambiante, en lucha. Inundaciones en Abu Dabi, calima en Asturias, se desertiza Andalucía y las temperaturas cambian, se confunde el invierno y la primavera, sube el nivel del agua y los científicos preocupados alertan, avisan: “Hay que tomar medidas…", "Hay que protegerse” … En esta situación hay una ola que cada vez cobra más altura y fuerza y que , a pesar de todos los pesares, es la del fútbol, y basta para ello acudir a la ría del Nervión, Bilbao, y contemplar el éxtasis, la locura de un millón de aficionados, colocados en diferentes partes del recorrido de la Gabarra del Atlético, un lunes, 11 de abril, a partir de las 16:30 , y celebrar y aplaudir el triunfo de su equipo en la Copa del Rey de 2024, o remitirse a las imágenes de una boda en Sevilla, el mismo día de la final en La Cartuja y contemplar el espontáneo y cariñoso recibimiento que aficionados del Atlético hicieron a una pareja de novios al salir de la Iglesia.

Estas imágenes tienen contenido y exigen lecturas, y una de ellas, la más próxima la tendremos este 21 de abril, día de las Elecciones Vascas. La responsabilidad es de todos. Ya no vale proclamar ignorancia, cada uno debe saber lo que quiere y adónde quiere ir. Conviene recordar que no hace mucho, no sé ahora, el baile que más demanda tenía en las academias de baile en Bilbao eran las sevillanas… Todo esto se valora mañana. La responsabilidad es de todos, aunque, como siempre, de unos más que otros.

P.D:

“La aventura me atrae. Mas, desprecio la guerra.

Solamente sería capitán del azar:

¡bandolero, en el ansia de ser libre en la tierra,

Y pirata, en el ansia de ser libre en el mar”

(Alfonso Camín)