¡Qué no huele bien en Covadonga! (I)

Quien me conoce y me concede un tiempo para leer mis escritos, sabe que el mes de mayo y más cuando se celebra la festividad de la Virgen de Fátima esta pluma siempre habla, escribe, dice algo, y más cuando escucha esa canción tradicional del 13 de mayo, convertida en marichi, - me encanta la versión de Fabbi Martínez, niño- y es que la música, como decía mi profesor Don Ramón Sancho Miñano, en el Instituto de Lugones, de los años 70, aviva la inspiración (solía ponernos música clásica en sus clases para potenciar nuestra creatividad. ¡Todo un lujo para la época!). Al 13 de mayo también le cantó la singular Lola Flores, de la que la crítica neoyorquina, en víspera de su actuación decía: “ Ni canta, ni baila, pero si tienes oportunidad de verla actuar, no te la pierdas”. Auténtico producto ‘marca España’, y como siempre mal agradecido.

No voy hablar de política ni de las elecciones catalanas, ni de los posibles pactos postelectorales, da la impresión que este país funciona solo, no necesita políticos, o al menos del jaez de los que tenemos, cuyo único programa se llama “poder”, y para conseguirlo no reparan en medios… ¡Todo vale! De la semana pasada a esta tengo que daros dos informaciones que ahondan lo ya expresado en mi artículo anterior. La primera que España es el cuarto país del mundo que más emigrantes recibe y que aún así es insuficiente para sostener las pensiones, como avisaba hace poco el gobernador del Banco de España, el Sr. Pablo Hernández de Cos, y la segunda y no menos importante y esperanzadora es que, al fin, el ministro de Transportes, el Sr. Óscar Puente Santiago ha hablado del Corredor del Atlántico Norte y anuncia que el Gobierno creará un nuevo equipo de trabajo en Asturias para potenciarlo – nos jugamos mucho en el tema, casi la propia subsistencia-, pero de los demás temas que han invadido la semana como la amenaza de excomunión a las monjas clarisas de Belorado o de la violencia política dominante en Europa -¿habría que plantearse por qué se produce y quién la potencia? – como evidencia el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia o las amenazas a otros líderes europeos no voy a hablar, pues hay abundante documentación al respecto, pero sí de otros aspectos que a mí, en particular , me parecen interesantes.

Así es de agradecer que un sector tan importante como el de la Abogacía haya tenido la valentía y el coraje de decir, en boca de su decano don Antonio González-Busto, en la imposición de las medallas a sus colegiados galardonados, que "os animo a buscar la excelencia porque en el camino estaréis ennobleciendo la profesión”. ¡Ojalá cada uno de nosotros contribuyamos a ennoblecer la profesión que ejercemos!, seguro que a todos nos iría mejor. Siempre se dijo que la mayoría de los fracasos en la vida viene por querer adelantar los éxitos, y esto abunda mucho en la esfera política y también en el mundo del Derecho, aunque en menor medida, vía calumnias, abusos. atropellos, denuncias, querellas…

La conocida estrategia del lenguaraz político del “si yo te contara”, sigue en auge, no repara medios. De todo ello dejó constancia Don Quijote en su capítulo XVIII cuando dice : ”Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro. Todas estas borrascas que nos suceden son señales que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas; porque no es posible que el mal ni el bien sean duraderos”, o dicho en lenguaje más popular “no hay mal que cien años dure”. Así sea.

El pasado 9 de mayo en Covadonga, en un día de sol, de auténtico Paraíso, de temperatura moderada, tuve el privilegio de aspirar la fragancia de las flores, concretamente de las rosas que bordean los jardines de la Casa de Retiros y del Hotel Pelayo, y embriagado de su aroma concluir que en Covadonga, capital religiosa y turística de Asturias, todo huele bien, aunque necesita una urgente remodelación (aparcamientos, baños, eliminación de barreras arquitectónicas…), siempre se aspira esa sensación de plenitud, de seguridad, de protección, de contento, de divinidad, que una Madre satisfecha y feliz, la Santina, siempre trasmite a los hijos que la visitan.

Días después, el 12 de mayo, festividad de San Álvaro del Portillo, en la misa dominical de las Pelayas, en Oviedo, oficiada por el reverendo Don Daniel, en la llamada oración de los fieles, la abadesa, con tono pausado, sentido y reflexivo – sus palabras transmiten muchas horas de madura oración- pidió que los medios de comunicación se esfuercen por trasmitir una información objetiva, veraz, que respete los sentimientos de las personas. Petición que hago mía y me anima a escribir estas letras, pues está en juego la propia dignidad de las personas y la subsistencia de una sociedad humana y fraterna.

Por último quiero felicitar a un niño de cuatro años , alumno del Colegio Público de la Fresneda, Adrián Aparicio Sierra, que resultó ganador del “Concurso del Profesor de Religión en Asturias”, que en sus dibujos reflejó la importancia de la “ ruta del amor” en la vida del ser humano. Ya está bien de adorarnos a nosotros mismos y olvidar al Creador de lo creado. Creo que ha llegado el momento de recalcar la importancia de educar y reivindicar la trascendencia del ser humano, pues como decía Dostoievski : ”Sin Dios, todo está permitido”.

Estas son las consideraciones de la semana que quiero compartir con vosotros. Un saludo.

P.D El pasado 10 de mayo se celebró el “Día Mundial de los Medios de Comunicación”, instaurado por el papa Pablo VI en 1967 a raíz de la publicación de su encíclica “Inter Mirífica”. ¡Que estas letras contribuyan a celebrar el Día!