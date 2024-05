El Paraíso y el caldo de porretos

Que tenemos que celebrar lo celebrable, las noticias positivas allá donde surjan y redunden en beneficio de nuestro Principado es lo que ha movido a la Junta Directiva de la AEX (Asociación de Antiguos Alcaldes de Asturias) , a convocar a sus afiliados a una visita guiada al concejo de Santa Eulalia de Oscos, que recientemente ha sido distinguido con el merecido título de Capital del Turismo Rural 2024. El plan consistía en: 1. Recepción por el Sr. Alcalde, Don Francisco López Enríquez, en el Ayuntamiento de Santalla. 2 Visita guiada por el municipio para visitar el Conjunto Etnográfico de Mazonovo, Museo de la Casa Natal del Marqués de Sagardelos, comida, y en la tarde participación en la mesa de trabajo que bajo el título de “Diálogo sobre el turismo rural en Santalla”, contó con la presencia de ponentes de contrastada experiencia como Doña Paz Fernández Felgueroso (Exalcaldesa a de Gijón y exconsejera de Industria, Comercio y Turismo), Doña Servanda García Fernández (exalcaldesa de Vegadeo y exconsejera de Medio Rural y Pesca), don Marcos Niño Gayoso, exalcalde de Santalla y en la actualidad Director General del Reto Demográfico), Don Francisco López Enríquez, actual alcalde de Santalla y en calidad de moderador don Juan Carlos Guerrero Arias, exalcalde de Pravia.

A esta convocatoria nos sumamos 20 antiguos alcaldes de diferentes concejos, como es de suponer más de la zona occidental, pues la distancia limita, además de la edad, el trabajo y demás obligaciones personales y más en un día laboral… Así desde Pola de Siero a Santa Eulalia son casi 180 kilómetros y unas dos horas de viaje. Los gastos de viaje, comida y estancia corrían a cuenta de cada uno. La Asociación que recientemente celebró su Asamblea General en Lugones, el pasado 3 de abril, al cumplirse los 45 años de las primeras elecciones municipales de la Transición (1979), homenajeó a los alcaldes de esa primera Corporación democrática, y en esta ocasión aprovechó la ocasión para entregar su galardón a Don Domingo Martínez, de Castropol; Don Jesús Ferreiro (San Tirso de Abres) y don José Antonio González, ( Villanueva de Oscos).

Desde que llegó la convocatoria a primeros de mayo, concretamente el día 5, hasta el 24, cada uno se organizó a su manera, y varios alcaldes de la zona central y cercanas, para evitar la excesiva conducción- los años ya mandan- y tener más libertad de acción, más tranquilidad, contrató una furgoneta Mercedes Vito, con siete plazas , que arrancó de Sariego , pasó por Pola de Siero, Oviedo, Parque Asturias, y de manera cómoda y segura, conducida por Elena, experta conductora y conocedora de la zona, nos llevó a Santalla. La hora apremiaba, salimos de Oviedo hacia las 8.30 y queríamos dar un paseo por el pueblo antes de la recepción. El trayecto se nos hizo muy cómodo – no tuvimos necesidad de radio- , y entre anécdotas, noticias de prensa y vivencias ya nos vimos subiendo el alto de la Garganta, no sin recordar los pendones de Semana Santa en Piantón, los problemas de la recogida de leche en algunas zonas y las innovadoras parcelaciones agrarias realizadas. Aparece la pizarra, una tipología de la casa campesina muy característica y entre medias surgen las restaurantes más conocidos y sus especialidades. En el cruce del alto de la Garganta un indicador ya nos muestra el destino: Santa Eulalia de Oscos y al llegar , el Paraíso nos espera con cielo totalmente azul, agradable brisa mañanera y un sol que no castiga.

Pasada la calle de los Artesanos, centro de la ciudad, bar, el conocido comercio de La Tienda, y al fondo , como esperando nuestra visita Casa Pedro, noble edifico de madera y piedra que preside la zona. En el aparcamiento nos espera una motorista con su sidecar, recreación hecha por los “ferreiros” que provoca las primeras fotos de la jornada. Estamos en el Paraíso . Después el café, vino, paseo para inspeccionar las esculturas de los dedicadas a Pepe el Ferreiro , creador del Museo Etnográfico de Grandas de Salime y uno de los grandes dinamizadores de la comarca, otra que lleva el nombre de “Servanda”, en homenaje a la mujer campesina. La tranquilidad es total, parece que se respira el silencio, buen oxígeno , dicha plena y eso que no muy lejos corretean por el patio algunos de los treinta alumnos del Colegio Público .El contraste entre la corte / aldea, ruido/armonía, tensión/ dicha se perciba nada más te bajas del coche. El tiempo se para, se ralentiza e incluso en el bar el ritmo de las conversaciones de sus clientes es sosegado, tranquilo….Recepción de un alcalde satisfecho, agradecido y obsequioso, don Francisco López Enríquez, que nos habla del premio conseguido y los apoyos recibidos, más de 18.000 votantes y de lo que esto supone de motivación e impulso para la zona.

Después de un medido tiempo de trabajo e intercambio de experiencias, nos hace entrega de una bolsa con un tarro de miel de castaño y dos libros que documentan la zona y de los que daré cumplida referencia, pues son dos documentos históricos literarios de gran ayuda para entender mejor al concejo y a sus gentes. Posteriormente nos dirigimos a visitar la Casa del Marqués de Sagardelos, que por cierto no era marqués y muy de la línea de Jovellanos, y que llama la atención por la cuidada rehabilitación y el respeto etnográfico que invade todo el reciente. Son tantos los elementos a destacar que es imposible de enumerar en este breve artículo, de los que destaco los escaños, las camas, benitos y de más enseres, que me recuerdan la Casona de Tudanca en Cantabria. Las muestras de sus artesanos y las navajas- desconocía la alta cotización de algunas de ellas que llegan a alcanzar cifras de 4.000 euros- con empuñaduras de cerámica, son puro deleite. Como detalle curioso quizás si el marqués no hubiese comprado y vendido aceite, hoy no hablaríamos de la cerámica de Sagardelos. Al concluir la visita, nos hacemos la foto de rigor. En MazoNovo, vemos en directo, de manera muy pormenorizada y divulgativa cómo funciona un mazo o batán , las habilidades de los ferrerios o herreros, actividad del hierro que trajeron y enseñaron los vascos, que hoy goza de gran predicamento y auge en la zona. Una vez más se demuestra que la fuerza de la naturaleza y la creatividad humana consiguen cosas dignas de elogio, como se aprecia en algunas de sus esculturas, llaves, llaveros, navajas expuestas…

Las tripas piden auxilio y con tiempo escaso, pues a la tarde, a las 17.00 horas teníamos una mesa de trabajo sobre el turismo rural en Santalla. En el hotel-restaurante Casa Pedro , de manera organizada y pedagógica, con aportes del Marcos Niño, fuimos descubriendo y probando especialidades de la zona, que yo no conocía, y que tienen como elemento básico la huerta y el cerdo, así el exquisito y suave “caldo de porreto”, que se elabora con la base u origen de la planta de la cebolla; el “roxois de cerdo”, que exige una costosa elaboración, de suave sabor y que se elabora con las partes del cerdo menos útiles para embutir; el “botelo”, que semeja al “Botiello” de Tineo, pero con algunas diferencias que lo tipifican , “los huesos de solá”, o huesos del espinazo del cerdo, el “chorizo “ de cabeza de gocho o los “cimo o rabizo”…Toda una experiencia culinaria que evidencia la importancia que el cerdo tuvo y tiene para sustento de las familias. Con razón decía el lucense Álvaro Cunqueiro que del cerdo es agradable todo , gusta todo, hasta los andares. Postre , café, y subida a la Casa de Cultura, nunca mejor dicho, pues su salón de actos está en la parte alta del edificio.

De la amable y positiva tertulia , donde no faltaron los ruegos y preguntas, quiero destacar el reconocimiento que hizo el sr. Alcalde las personas que iniciaron este novedoso proyecto y a todos los vecinos que lo hicieron suyo, que lo apoyaron, que lo secundaron y que hoy es una importante fuente de ingresos . El regidor aboga por que el proyecto no se ciñe a lo local, que tenga una extensión más amplia, comarcal…Entre los problemas, la fijación de población, la falta de vivienda…Paz Fernández puso en valor la importancia de la innovación, del riesgo asumido que hoy permite disfrutar de lo logrado.

Servanda García reconoce que el revulsivo de todo esto fue la apertura de la rectoral de Taramundi, y que hoy en el turismo rural hay más competencia y que nuevamente hay que echar mano de la innovación y menos burocracia, por último Marcos Niño pone en valor el documento del Plan Oscos-Eo, de 1986, reconoce lo hecho y lo aún pendiente de hacer y cree que el turismo debe estar en contacto o implicar a todos los sectores, especialmente al sector primario…Insiste que es un tema poliédrico y de difícil solución: encontrar vivienda, fijar población. En el caso de Santalla la ratio de vivienda pública y vecinos, no es de las malas, tenemos 300 vecinos y 39 viviendas. Dice que el turismo y el reto demográfico van muy unidos, y que también habría que plantearse las diferencias que hoy existen entre el ocio urbano y el ocio rural, que facilita o perjudica la permanencia de población, especialmente la más joven. Ya como conclusión de la jornada se reconoce que lo más difícil está hecho, que Asturias goza de gran predicamento en el turismo rural, somos acogedores, hospitalarios, tenemos buena gastronomía; hoy lo hemos comprobado in situ. Tenemos que cubrir esa necesidad que tiene la gente de moverse y para ello un factor fundamental son las comunicaciones, y ejemplos tenemos muchos, así la escasez de bañistas de la playa de la Espasa en Colunga, antes de abrirse la Autovía del Cantábrico y su saturación actual. También se alertó de las dificultades del turismo invasivo y del auge desmesurado de los pisos turísticos y los perjuicios que ello genera para hallar o encontrar pisos en alquiler y a precios razonables. Como dato para la reflexión Marcos Niño nos dijo que en Asturias hay 100.000 viviendas vacías.

Concluida la sesión, regresó a Casa. Otras dos horas de con breve parada en Tapia para disfrutar de una espléndida panorámica desde su puerto y repostar con buena sidra en “La Terraza”.

Hacía las 11.30 ya nuevamente en Siero, tras dos horas de viaje, sin radio, conversaciones, anécdotas, experiencias. Éramos alcaldes de todas las tendencias y los temas de conversación fueron agradables, simpáticos, positivos…Sólo una preocupación y es que los dineros andan escasos y las necesidades son muchas. Como nota negativa de la jornada, ya de regreso nos llegó la noticia del fallecimiento del alcalde de Villaviciosa, don Manuel Busto, con el que hemos compartido veladas muy agradables y del guardaos un buen recuerdo. ¡Nuestro más sentido pésame!

He intentado hacer una breve síntesis de la jornada, aunque lo vivido da para más. ¡Enhorabuena Santalla! He estado en el Paraíso , nunca es tarde para conocerlo.

P.D La Asociación de Antiguos Alcaldes ya ha hecho su presencia en Occidente y próximamente, en el mes de junio, a finales en Oriente, concretamente en Cangas de Onís.