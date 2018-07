Cachopo para principiantes: así puedes hacer (fácil) el plato asturiano de moda

A veces los platos que parecen más elaborados son los más fáciles de hacer por muy extraño que parezca. ¿Te has planteado alguna vez cómo se hace un buen cachopo? Pues es bien sencillo. Por eso, y porque queremos que presumas delante de tus invitados este verano en las cenas en tu casa, te vamos a proponer una receta que te explicamos paso a paso y que es muy sencilla. Apta para principiantes. De hecho si te atreves y te ves con ganas te traemos también en este enlace una tarta de fresas que también es muy sencilla y que puedes hacer como postre.

Lo más importante antes de nada: la calidad de los materiales. Puede parecer evidente pero mucha gente no lo tiene en cuenta. Si vas a hacer un cachopo vigila que los filete de ternera que utilizas sean de buena calidad y a ser posible asturianos. Nosotros te recomendamos, como no podría ser de otra manera, que te garantices que los materiales que estás usando son del Principado. Y no sólo la carne: recuerda que gran parte de la importancia del cachopo reside también en el queso con el que lo rellenas.

En realidad para este plato como ingredientes sólo necesitas pimientos del piquillo, harina y pan rallado, patatas, queso y jamón, huevo y ternera asturiana (vamos a hacer la versión más "clásica" del cachopo si es que alguna es clásica.

Otra de las ventajas de este plato es que vas a poder cocinarlo casi sin utensilios. No es nada que exija una cocina altamente equipada.

Y ¿de tiempo? Pues es tan sencillo que en realidad no te debería llevar más de media hora tenerlo todo listo y preparado.

Una vez que pruebes y si te ves con ganas en este enlace te dejamos otros tipos de cachopos que también puede que quieras probar. Los hay más que originales. ¡Buen provecho!