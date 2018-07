Condenan a tres hombres por abusos sexuales en San Fermín

Tres hombres fueron detenidos en Pamplona acusados por abusos sexuales -todos ellos por tocamientos- durante los Sanfermines de este año, que comenzaron el pasado viernes, día 6, y terminan mañana, sábado. En todos los casos se llevaron a cabo tres juicios rápidos en el Juzgado de guardia de Pamplona.

Las sentencias se dictaron de conformidad, según el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. No obstante, no transcendió cuáles fueron las condenas en estos tres casos, dado que los letrados de la Administración de Justicia no facilitan la sentencias ni autos al gabinete de comunicación del Tribunal de Navarra, igual que ocurre en otros lugares de España. Los letrados adoptaron esta medida en protesta por un informe elaborado por una vocal del Consejo General del Poder Judicial sobre la filtración de datos de la víctima de "la Manada" y que, según los letrados, pretende "hacer responsable de la filtración de datos personales de la víctima a la letrada de la Administración de Justicia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial".

La celebración de los Sanfermines de este año está marcada por la puesta en libertad provisional el pasado mes de junio de los cinco miembros de "la Manada", condenados en abril a nueve años de prisión por abusar de una joven hace dos años en la celebración pamplonesa. Además, la Audiencia de Navarra aún está pendiente de decidir si Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil, debe volver a prisión al apreciarse riesgo de fuga al intentar obtener un pasaporte.